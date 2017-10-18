Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка потребует максимального наказания для эксперта

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Семья погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего ребенка, в крови которого ошибочно была обнаружена большая концентрация алкоголя, будет требовать в суде для проводившего анализ судмедэксперта Михаила Клейменова максимального наказания. Как сообщил ТАСС адвокат семьи Виктор Данильченко, родители мальчика также заявят иск к эксперту.

"Мы будем добиваться привлечения к суровой уголовной ответственности всех, кто совершил это чудовищное преступление против ребенка и его семьи и опорочил имя погибшего мальчика, - заявил адвокат. - Учитывая те заявления, которые Клейменов делал на всю страну, мы будем добиваться максимального предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 293 УК РФ ["Халатность"] наказания, а также возмещения морального вреда".

Представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что комплексная судебная экспертиза не нашла следов алкоголя в крови погибшего ребенка. По ее словам, этиловый спирт, обнаруженный при химическом исследовании образца крови мальчика, возник посмертно, так как судмедэксперт ненадлежащим образом произвел изъятие образца.