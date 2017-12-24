Жильцов новостройки в Омске, где взорвался газ, пока не будут заселять обратно

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб, созданный в Омске для ликвидации последствий взрыва газа в многоэтажном жилом доме, принял решение отложить заселение жильцов до получения окончательных результатов обследования дома, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что жильцы неповрежденных подъездов смогу вернуться в свои квартиры уже в воскресенье после того, как будут получены предварительные данные обследования дома комплексом "Струна".

"Специалисты закончили работу [на месте происшествия], сейчас они в управлении анализируют данные. Для вынесения окончательного решения их будут направлять в НИИ в Москву. Пока не будет точно известно, что в непострадавших подъездах безопасно, жильцы будут находиться в ПВР [пункте временно размещения] или у родных. Сегодня никого не заселят", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на вынесение решения специалистам может потребоваться до четырех дней.

Мобильный диагностический комплекс "Струна" - оборудование, используемое специалистами МЧС России для оценки сейсмоустойчивости зданий и сооружений. Комплекс позволяет ускоренно обрабатывать исходные данные, оценивать опасность обрушения зданий, а также готовить заключения о пригодности для дальнейшей эксплуатации.