Корреспонденту НТВ в Лондоне угрожали за освещение истории с отравлением Скрипаля

ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Корреспондент российской телекомпании НТВ в Великобритании Елизавета Герсон сообщила, что получила угрозу от неизвестного злоумышленника за освещение истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом Герсон рассказала в разговоре с ТАСС.

"На Би-би-си была опубликована статья, в которой было упомянуто имя Кирилла Клейменова (ведущего программы "Время" на "Первом канале" - прим.ТАСС) и мое, в ней был пересказан мой сюжет, и после этого неизвестный, я надеюсь, что просто псих какой-то, написал мне письмо со следующим предупреждением: "Ты, которая зарабатываешь в России пером, умрешь в Британии от меча", - сообщила Герсон.

"До этого гадости уже писали в Twitter, но таких угроз не было", - отметила Герсон, которая работает в британском отделении НТВ с 2015 года, а в Соединенном Королевстве - с 2013 года (до этого она работала на "Рен ТВ"). Герсон добавила, что не обращалась в правоохранительные органы в связи с этой историей. "Я об этом не думаю, надеюсь, что это вообще несерьезно и просто какой-то псих начитался Daily Mail, - сказала Герсон. "И вообще, я сейчас нахожусь на съемках, делаю репортаж о советской подводной лодке у берегов Рочестера и поэтому чувствую себя в полной безопасности", - отметила журналист.

Мнение посольства

Ранее в понедельник посольство РФ в Лондоне назвало угрозы российским журналистам в Великобритании "антироссийской кампанией" в британской прессе, развернутой на фоне расследования истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Нас возмущает антироссийская кампания в прессе, которая при попустительстве властей оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании. Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране. К сожалению, стали поступать угрозы в адрес работающих здесь российских журналистов", - говорится в заявлении посольства.

Сотрудники представительства ТАСС в Великобритании угроз не получали. Оперативного комментария британского МИД и МВД по этой теме получить не удалось.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.