МЧС открыло горячую линию в связи с пожаром в ТЦ в Кемерове

ТАСС, 25 марта. Телефон горячей линии в связи с крупным пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове открыт в областном Главном управлении МЧС РФ. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе главка ведомства.

"В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области открыт телефон горячей линии: 8-(3842) 58-23-33 для уточнения информации и оказанию психологической помощи", - сказали в пресс-службе.

Возгорание возникло на четвертом, последнем, этаже здания. Очаг мог находиться в кинотеатре центра. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Пожар частично локализован, его общая площадь составляет 1500 кв. м.

По предварительным данным СК РФ, известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города.