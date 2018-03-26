Десять пострадавших при пожаре в Кемерове остаются в больницах

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Десять пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове продолжают лечение в больницах, остальных выписали на амбулаторное лечение. Об этом сообщил журналистам и.о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев.

"Сейчас на данный момент в стационарах десять человек", - сказал он.

По словам Брежнева, в основном диагноз у пострадавших - отравление продуктами горения, у двоих - травмы, связанные с падением с высоты.

"Все пациенты находятся под контролем, лечение получают в полном объеме. Те, у кого незначительная степень повреждения, выписываются на амбулаторное лечение", - уточнил Брежнев.

По его словам, для лечения пациентов не требуется сбора крови. "При отравлении угарным газом переливание крови не понадобится. Для тех, у кого скелетные травмы и травмы внутренних органов, у нас достаточный запас. Мы не объявляли дополнительную сдачу крови", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в результате пожара 37 человек погибли, более 40 обратились за медицинской помощью.