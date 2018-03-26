Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Кемеровской области и полпред в СФО доложили Медведеву о ликвидации пожара в ТЦ

Происшествия
26 марта, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Премьер-министру также сообщили о ходе расследования и мерах социальной поддержки семей погибших

Поделиться
Материал из 1 страницы
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в ходе встречи в Кемерово доложили по телефону премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о ликвидации пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

Галерея
17 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Прошла рабочая встреча полпреда с губернатором, в ходе которой состоялся телефонный разговор по правительственной связи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым", - говорится в сообщении. Медведеву доложили о ходе поисковых работ, ликвидации последствий пожара, а также ходе расследования и мерах социальной поддержки семей погибших и пострадавших.

По последним данным, погибли 64 человека, еще более 40 обратились за медицинской помощью. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов.

Смотрите также

Крупнейшие пожары в России. Досье

Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове. Досье

Крупные пожары с жертвами в торговых центрах РФ. Досье

Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович Меняйло, Сергей Иванович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв пожара в Кемерове возросло до 56
2
Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове выросло до 64 человек
3
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
4
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Источники: послы России в странах Балтии вызваны 26 марта в МИД этих республик
6
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
7
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама