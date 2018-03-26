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МВД не исключает, что данные о погибших при пожаре в ТЦ могут быть не окончательными

Происшествия
26 марта, 13:30 UTC+3

В результате инцидента погибли 64 человека

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" может быть не окончательным. Об этом на Общественном совете в МВД сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой.

"Вчера произошла трагедия в Кемерово, по последним данным, погибло более 60 человек. Спасательные работы продолжаются. К сожалению, цифры могут быть не окончательные", - сказал он.

По последним данным, в результате пожара в ТЦ погибли 64 человека, еще более 50 обратились за медицинской помощью.

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