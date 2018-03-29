СК РФ направил в Великобританию запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ передал для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки России Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кроме того, российская сторона просит предоставить копии материалов уголовного расследования. Как отметила Петренко, Москве требуются "результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты ее медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от взаимодействия с нервно-паралитическим веществом. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности, заявив, что это вещество якобы разрабатывалось в РФ. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции, указав, что программ разработки такого вещества не существовало ни в СССР, ни в России.