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СК РФ направил в Великобританию запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль

Происшествия
29 марта, 8:41 дата обновления: 29 марта, 8:46 UTC+3

Российская сторона просит предоставить ей копии материалов уголовного расследования

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© EPA-EFE/WILL OLIVER

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ передал для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки России Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Кроме того, российская сторона просит предоставить копии материалов уголовного расследования. Как отметила Петренко, Москве требуются "результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, результаты ее медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от взаимодействия с нервно-паралитическим веществом. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности, заявив, что это вещество якобы разрабатывалось в РФ. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции, указав, что программ разработки такого вещества не существовало ни в СССР, ни в России.

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