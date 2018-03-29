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Экипажу задержанного на Украине крымского сейнера разрешили доставить на борт продукты

Происшествия
29 марта, 23:21 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта./ТАСС

Помимо этого, адвокатам, нанятым владельцами судна, дали возможность подняться на борт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 марта./ТАСС/. Власти Украины разрешили доставить на борт рыболовецкого сейнера "Норд", задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, продукты питания. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель владельца судна.

"Доставка продуктов на борт [сейнера] будет организована сегодня ночью. Представители Госпогранслужбы Украины разрешили доставку. У экипажа продуктов оставалось менее чем на сутки, люди практически голодали", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что адвокатам, нанятым владельцами, дали возможность подняться на борт сейнера. "Обстановка улучшается. Адвокаты сегодня вечером смогли подняться на борт судна. Заключили с членами экипажа договоры на оказание юридических услуг", - добавил представитель владельца сейнера.

Задержание судна

Судно "Норд" под российским флагом 25 марта 2018 года было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. На его борту десять членов экипажа, все они граждане РФ. Сейнер зарегистрирован в Крыму и принадлежит керченскому рыбколхозу имени Первого мая.

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Как сообщил ТАСС пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, судно находится в городе Бердянск, на азовском побережье в Запорожской области. По информации ведомства, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.

Власти Украины, по данным собственника судна, обвиняют экипаж по статье 204 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"), что влечет наложение штрафа или административный арест до пятнадцати суток. Капитану инкриминируется статья 332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства"), что грозит лишением свободы на срок до трех лет, а также конфискацией транспортного средства.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что власти республики взяли под контроль вопрос по ситуации с экипажем сейнера, поддерживают связь с членами их семей, гарантировали юридическую помощь задержанным рыбакам.

28 марта Управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении экипажа украинской Госпогранслужбы за угон рыболовецкого сейнера по статье 211 УК РФ ("Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава").

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией в Крыму и Севастополе проголосовали соответственно 95,6% и 96,7% участников референдума. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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