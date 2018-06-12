ГУ МЧС по Волгоградской области сообщило о пропаже десяти человек после ЧП на Волге

ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Семерых человек удалось спасти после столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

По его словам, сообщение о ЧП в акватории Волги в центральном районе Волгограда напротив центральной набережной поступило примерно в 22:00 мск. "Предварительно, это прогулочный катамаран и баржа. В настоящий момент семеро человек спасено, ведутся поисковые работы", - сказал Уланов.

В ведомстве также сообщили, что после столкновения десять человек пропали без вести. "На катамаране... он перевернут. Десять человек без вести пропавших из 16, пять спасены, возможно, кто-то успел эвакуироваться", - сказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В областной поисково-спасательнйо службе сообщили, что на место столкновения направлены водолазы.

"Участвуют все специалисты службы, в том числе водолазы", - сказал собеседник.

Спасатели сообщили, что в резульльтате происшествия погибли пять человек.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, на месте работает спасательный катер. По информации пресс-службы администрации области, губернатор региона Андрей Бочаров выехал на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения баржи с прогулочным катамараном один человек погиб.