Пять человек удалось спасти после ЧП с катамараном на Волге

ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Пять человек, по утонченной информации, удалось спасти после столкновения катамарана и баржи в Волгограде, сообщил во вторник ТАСС представитель региональной администрации.

"По уточненной информации, пятеро спасенных. Двоих спасли - [доставили] в 25-ю [больницу], троих... решается вопрос о необходимости госпитализации", - сказал он.

Две женщины доставлены в больницу после столкновения баржи и катамарана на Волге около Волгограда. Как сообщили ТАСС в медучреждении, их жизням ничто не угрожает.

"К нам доставили двух женщин. Их состояние стабильное, их обследуют. Предварительно, у них переохлаждение, это естественно, так как они находились в холодной воде. Но признаков нарушения жизненно важных функций у них нет", - сказали в больнице.

Еще пятерым спасенным помощь оказывается на месте.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что число погибших выросло до десяти человек, судьба троих неизвестна. В региональной поисково-спасательной службе подтвердили гибель пяти человек. "[Водолазы] подняли четверых", - сказал представитель ведомства. По его данным, тело еще одного человека - женщины - было обнаружено сразу.

На место происшествие прибыл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, там развернут оперативный штаб. Берег Волги патрулируют сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии, сообщил ТАСС представитель администрации региона. "Сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии патрулируют берег [в поисках людей]", - сказал он.

Спасательная операция продолжается.

По данным источников в экстренных службах, в результате ЧП погибли восемь человек. Как сообщил ТАСС представитель администрации региона, 12-местный катамаран мог быть перегружен, на нем находились 16 человек.