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В СК подтвердили опознание всех жертв столкновения катамарана и баржи на Волге

Происшествия
12 июня, 20:30 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 12, июня. /ТАСС

В результате ЧП погибли 11 человек

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июня. /ТАСС/. Тела всех 11 погибших при столкновении катамарана и баржи на Волге в Волгоградской области опознаны, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

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Источник: катамаран мог столкнуться с баржей на Волге из-за нарушения правил управления

Ранее данную информацию сообщал ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Да, (опознание) завершилось", - сказали в пресс-службе управления.

Как сообщалось, следствие намерено задержать владельца лодочной станции, не предотвратившего выход катамарана в акваторию Волги. По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, задержание планируется во вторник.

Поздно вечером 11 июня в 250 метрах от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров, трое из них были госпитализированы.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц)". По данным СК, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. В день трагедии на нем находилось 16 человек при разрешенной вместимости 12. По предварительным данным, столкновение произошло по вине владельца катамарана, который, находившись в состоянии алкогольного опьянения, полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи.

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Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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