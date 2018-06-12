СК намерен задержать владельца лодочной станции после ЧП с катамараном в акватории Волги

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Следователи планируют задержать владельца лодочной станции, с которой катамаран вышел в акваторию Волги, где столкнулся с баржей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Решается вопрос о задержании владельца лодочной станции, не предпринявшего никаких действий по предотвращению выхода катамарана в акваторию Волги", - сказала она.

В понедельник вечером в результате столкновения катамарана с баржей погибли 11 человек. Пятерым из 16 находившихся на борту удалось спастись.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

По версии следствия, виновником столкновения стал владелец катамарана, который проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи. Более того, по предварительным данным судебно-медицинских экспертов, владелец судна находился в состоянии алкогольного опьянения, отметила Петренко.

Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учетах с 2017 года.

Расследование уголовного дела будет контролировать центральный аппарат СК РФ.