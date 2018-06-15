В Волгограде закрыли лодочную станцию, откуда вышел врезавшийся в баржу катамаран

ВОЛГОГРАД, 15 июня /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Волгоградской области запретили эксплуатацию лодочной станции, откуда 11 июня вышел катамаран и столкнулся с баржей, в результате чего погибли 11 человек.

"Эксплуатация стоянки для маломерных судов ООО "Пристань", с которой 11 июня выходил катамаран, попавший в транспортное происшествие на Волге в районе Волгограда, запрещена до устранения недостатков", - сказал ТАСС представитель ведомства.

Он отметил, что маломерное судно "Елань-12" (катамаран) было снято с учета по заявлению судовладельца. "В настоящее время в целях недопущения подобных ЧС проводятся совместные рейды и патрулирования инспекторского состава ГИМС с представителями органов внутренних дел на транспорте, транспортной прокуратуры и общественных организаций всех возможных мест базирования маломерных судов", - сказал представитель ведомства.

Всего в Волгоградской области на учете состоят 23364 судов (из них 7452 гребных). Подлежат освидетельствованию (в него входит проверка технического состояния) более 3 тыс. судов. Освидетельствование судна проводится один раз в пять лет. В 2018 году его прошли 1190 судов.