Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Волгограде закрыли лодочную станцию, откуда вышел врезавшийся в баржу катамаран

Происшествия
15 июня, 17:38 дата обновления: 15 июня, 17:44 UTC+3

В результате инцидента погибли 11 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 15 июня /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Волгоградской области запретили эксплуатацию лодочной станции, откуда 11 июня вышел катамаран и столкнулся с баржей, в результате чего погибли 11 человек.

Смотрите также

Суд арестовал владельца лодочной станции в Волгограде по делу о затонувшем катамаране

Защита обжалует арест владельца лодочной станции в Волгограде по делу о ЧП с катамараном

Владелец лодочной станции в Волгограде не признал вину в столкновении катамарана с баржей

МЧС инициирует проверки мест базирования маломерных судов после ЧП с катамараном на Волге

Двое пострадавших при ЧП с катамараном в Волгограде выписаны из больницы

"Эксплуатация стоянки для маломерных судов ООО "Пристань", с которой 11 июня выходил катамаран, попавший в транспортное происшествие на Волге в районе Волгограда, запрещена до устранения недостатков", - сказал ТАСС представитель ведомства.

Он отметил, что маломерное судно "Елань-12" (катамаран) было снято с учета по заявлению судовладельца. "В настоящее время в целях недопущения подобных ЧС проводятся совместные рейды и патрулирования инспекторского состава ГИМС с представителями органов внутренних дел на транспорте, транспортной прокуратуры и общественных организаций всех возможных мест базирования маломерных судов", - сказал представитель ведомства.

Всего в Волгоградской области на учете состоят 23364 судов (из них 7452 гребных). Подлежат освидетельствованию (в него входит проверка технического состояния) более 3 тыс. судов. Освидетельствование судна проводится один раз в пять лет. В 2018 году его прошли 1190 судов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
Пенсионный возраст в России. Досье
5
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Трамп: воссоединение Крыма с Россией состоялось из-за слабости Обамы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости