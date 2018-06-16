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Водитель такси заявил, что наезд на пешеходов в центре Москвы был непреднамеренным

Происшествия
16 июня, 21:42 дата обновления: 16 июня, 21:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В результате инцидента пострадали восемь человек

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Водитель такси, который стал в субботу виновником ДТП в центре Москвы, заявил, что наезд на пешеходов не был преднамеренным. Соответствующее сообщение размещено в Twitter на странице столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"По словам виновника ДТП, наезд непреднамеренный", - говорится в тексте.

Кроме того, по данным ЦОДД, таксист не принимал алкогольных напитков.

Ранее возле дома 5/2 на Ильинке таксист наехал на пешеходов на тротуаре.

Травмы, по данным столичного департамента здравоохранения, получили восемь человек.

Сам водитель был задержан и доставлен в отделение полиции, которая затем возбудила уголовное дело. 

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