Водитель такси заявил, что наезд на пешеходов в центре Москвы был непреднамеренным

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Водитель такси, который стал в субботу виновником ДТП в центре Москвы, заявил, что наезд на пешеходов не был преднамеренным. Соответствующее сообщение размещено в Twitter на странице столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По словам виновника ДТП - наезд не преднамеренный. — ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.

"По словам виновника ДТП, наезд непреднамеренный", - говорится в тексте.

Кроме того, по данным ЦОДД, таксист не принимал алкогольных напитков.

По данным ГИБДД, водитель такси - виновник ДТП на Ильинке - не был пьян. — ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.

Ранее возле дома 5/2 на Ильинке таксист наехал на пешеходов на тротуаре.

Травмы, по данным столичного департамента здравоохранения, получили восемь человек.

Сам водитель был задержан и доставлен в отделение полиции, которая затем возбудила уголовное дело.