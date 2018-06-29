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Суд отправил под домашний арест главу "Ульяновскфармации" и арестовал ее заместителя

Происшествия
29 июня, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее суд продлил срок задержания заместителя председателя Ульяновского законодательного собрания Игоря Тихонова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу взял под домашний арест главу компании "Ульяновскфармация" Ольгу Кузнецову и арестовал ее заместителя Евгения Когана до 27 августа по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу Кузнецовой, взяв ее под домашний арест. Обвиняемый Коган заключен в СИЗО", - сказала Царева.

Ранее суд продлил на 72 часа срок задержания заместителя председателя Ульяновского законодательного собрания Игоря Тихонова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Управление ФСБ по Ульяновской области в четверг по поручению СК РФ провело обыски в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона.

Ранее председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что предметом обысков было соблюдение законности деятельности ведомства в сфере закупок. Согласно информации источника ТАСС, фигуранты дела подозреваются в создании организованной группы, способствовавшей победам на тендерах подконтрольных им компаний с одновременным завышением цен на поставляемую медицинскую продукцию.

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