Суд отправил под домашний арест главу "Ульяновскфармации" и арестовал ее заместителя

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу взял под домашний арест главу компании "Ульяновскфармация" Ольгу Кузнецову и арестовал ее заместителя Евгения Когана до 27 августа по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу Кузнецовой, взяв ее под домашний арест. Обвиняемый Коган заключен в СИЗО", - сказала Царева.

Ранее суд продлил на 72 часа срок задержания заместителя председателя Ульяновского законодательного собрания Игоря Тихонова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Управление ФСБ по Ульяновской области в четверг по поручению СК РФ провело обыски в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона.

Ранее председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин сообщил, что предметом обысков было соблюдение законности деятельности ведомства в сфере закупок. Согласно информации источника ТАСС, фигуранты дела подозреваются в создании организованной группы, способствовавшей победам на тендерах подконтрольных им компаний с одновременным завышением цен на поставляемую медицинскую продукцию.