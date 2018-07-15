Число подтопленных в Забайкалье населенных пунктов увеличилось до 23

ЧИТА, 15 июля. /ТАСС/. Количество подтопленных из-за разлива рек населенных пунктов Забайкальского края за сутки увеличилось с 18 до 23. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил начальник регионального ГУ МЧС Александр Сидоров.

"На 08:00 (02:00 мск) подтопленными остаются пять муниципальных районов Забайкальского края и город Чита - всего 23 населенных пункта, около 300 жилых домов. <...> Вода вернулась в ранее подтопленные населенные пункты в верховьях реки Чита - села Бургень, Шишкино, Верх-Чита. Она также пришла в еще несколько населенных пунктов Сретенского района, но в этих новых поселениях в основном подтоплены приусадебные участки, воды в домах нет. Обстановка контролируется", - сказал Сидоров.

По его словам, подтопленными также остаются около 30 дачных кооперативов в окрестностях Читы. В самом городе проводятся аварийно-восстановительные работы, вода откачана с придомовых территорий многоэтажек, и сейчас ее откачивают из подвалов. "С начала паводков из зоны бедствия, с подтопленных территорий, вывезены более 1,9 тыс. человек. В пяти пунктах временного размещения (ПВР) находятся 114 человек, дополнительно подготовлен еще 21 ПВР", - уточнил начальник регионального главка МЧС.

В ликвидации чрезвычайной ситуации участвуют 1,3 тыс. человек, задействована 351 единица техники, в том числе четыре воздушных судна. Ранее в регион были дополнительно направлены 175 спасателей Сибирского регионального центра МЧС и два вертолета Ми-8 МЧС России. "Во всех подтопленных населенных пунктах находятся силы и средства либо спасателей, либо пожарных гарнизонов, они оснащены плавсредствами", - подчеркнул Сидоров.

По его словам, в воскресенье подъем воды сохранится на реках Ингода и Шилка, однако ее резкий скачок не прогнозируется. В разлившейся реке Чита в субботу вода вновь поднялась на 15 сантиметров, но после этого спала на 8 сантиметров, и этот спад продолжится, прогноз благоприятный. "Несмотря на новый циклон из Монголии, мы прогнозируем предстоящей ночью и в понедельник спад воды в Ингоде и Шилке. Однако жителям нужно соблюдать меры безопасности: с низменных участков местности необходимо вывезти животных, ценности, документы", - добавил руководитель ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в крае полностью восстановлено энергоснабжение тех населенных пунктов, которые освободились от воды. За сутки удалось не допустить подтопления 68 жилых домов. Проводится информирование населения о ситуации.

Штормовое предупреждение 15 июля

Синоптики 15 июля вновь объявили штормовое предупреждение из-за дождей в Забайкалье. Это предупреждение стало седьмым с 6 июля.

"Прогноз погоды на 16 июля. Штормовое предупреждение! Погоду в Забайкалье будет определять поле повышенного давления. Дожди, местами сильные, грозы", - говорится в сообщении на официальном сайте Читинского гидрометцентра.

В Забайкалье около месяца почти ежедневно идут дожди, разлившиеся из-за этого реки подтопили 24 населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. В зону паводка попадали свыше 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач. В регионе были повреждены и разрушены 27 автомобильных и один железнодорожный мост, размыты дороги. На всей территории края введен режим ЧС.