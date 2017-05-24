"Известия": парламент Венеции предлагает отменить санкции в отношении РФ

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Депутаты парламента Венеции предлагают отменить санкции в отношении РФ. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на декларацию парламентариев на имя премьер-министра Италии Паоло Джентилони .
Как сообщает издание, депутат парламента Венеции Стефано Вальдегамбери подготовил декларацию с призывом к главе правительства страны пересмотреть отношение Рима к Москве, а также убрать искусственно создаваемые препятствия для итальянских политиков и предпринимателей, которые пытаются наладить сотрудничество с Москвой, осуществляя поездки в РФ, в том числе и в Крым. По словам парламентария, документ уже был одобрен в законодательном органе региона, после чего его направят премьеру.
"Парламент Венеции просит Паоло Джентилони отменить санкции против России, потому что они наносят непоправимый ущерб нашей собственной экономике. Итальянцев не должны вводить в заблуждение европейские СМИ, которые пытаются сделать из России врага. К тому же правящие круги зачастую препятствуют политикам и предпринимателям свободно перемещаться в Россию. Это не может так дальше продолжаться", - говорится, в частности, в документе, имеющемся в распоряжении газеты.
В мае прошлого года региональный совет итальянской области Венето первым принял резолюцию, призывающую снять санкции с РФ и признать статус Крыма. Затем подобные документы были одобрены в Лигурии и Ломбардии, причем в Лигурии за резолюцию проголосовали не только представители партии "Лига Севера" и союзной "Вперед, Италия", но и члены Демократической партии, правящей на национальном уровне. Затем за отмену санкций высказалась Тоскана и, наконец, Пьемонт, где в региональных советах большинство принадлежит Демпартии.
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.