Эксперты из МГУ оценят риски строительства мусоросортировочных заводов под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/ Эксперты из Московского государственного университета (МГУ) рассмотрят риски приостановленной на прошлой неделе концессии по строительству двух мусоросортировочных заводов в Новосибирской области общей стоимостью 6,5 млрд рублей. Факультет почвоведения оценит экологические риски проекта, а экономический факультет рассмотрит финансовую сторону соглашения, сообщил во вторник журналистам глава региона Владимир Городецкий.

"Я обратился к ректору МГУ, и мы нашли взаимопонимание. Эксперты из этого университета сориентируют нас, какие могут быть риски для экологии, какие нужно установить тарифы и так далее. Мы попросили, чтобы они не просто дали заключение на бумаге, а приехали к нам и поучаствовали в наших круглых столах", - рассказал губернатор.

Глава региона отметил, что правительство уже внесло изменения в вызвавшую недовольство прокуратуры, депутатов местного Заксобрания и общественников "мусорную концессию". Например, из соглашения исключили наличие твердого неизменяемого тарифа на вывоз мусора и уменьшили гарантированные объемы поставок отходов на завод городскими службами. По его словам, если эксперты из МГУ озвучат другие предложения, вплоть до расторжения концессии, они будут выполнены.

Как сообщалось ранее, губернатор приостановил действие соглашения с компанией "Экология-Новосибирск", которая занимается строительством заводов. "К сожалению, мы не сумели донести нашу позицию до общественных организаций, поэтому, чтобы все было цивилизованно, я "заморозил" практическое строительство. Концессионер уже начинал строить подъездную дорогу и электрические сети, но сейчас эти работы приостановлены", - объяснил Городецкий.

"Мусорная концессия"

Концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов Новосибирская область заключила в июле 2016 года. Стоимость проекта 6,5 миллиарда рублей.

Компания-концессионер "Экология-Новосибирск" обязуется до 2019 года за свой счет создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.

Отдельные положения концессии вызвали неодобрение депутатов Заксобрания Новосибирской области: в частности, депутаты обратили внимание на тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет проступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год.

В свою очередь экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство, усомнились в экологической безопасности проекта.

Новосибирск, ежегодно производящий более 3,5 млн кубометров бытовых отходов, располагает четырьмя мусорными полигонами, которые переполнены. Планы по строительству мусороперерабатывающих заводов в городе появлялись неоднократно. В 2011 году представители мэрии заявляли, что найден частный инвестор, который построит три таких предприятия в городе, но проект не был реализован.

Единственное в городе предприятие по переработке отходов мощностью 425 тысяч кубометров мусора в год было открыто в 2006 году. Однако из-за того, что тариф на переработку мусора на нем был гораздо выше, чем стоимость приема отходов на свалках, управляющие компании отказывались возить на него отходы, и завод оказался убыточным. На проектную мощность он так и не вышел.