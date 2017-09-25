Полицейские застрелили медведя, зашедшего на территорию частного дома в Енисейске

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КРАСНОЯРСК, 25 сентября. Полицейские застрелили медведя, пробравшегося на территорию частного дома в Енисейске Красноярского края. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в региональном главке МВД.
"Медведь пробрался на территорию частного дома на окраине города. На место происшествия выехал наряд полиции, хищник повел себя агрессивно, и сотрудники вынуждены были убить его", - сообщил представитель ведомства.
Это не первый случай выхода медведя к людям. В субботу хищник загрыз шестилетнего мальчика в поселке Хета на севере Красноярского края. В начале сентября специалисты Министерства экологии края застрелили медведицу, появлявшуюся на приусадебных участках в Красноярске. В минувший четверг с медведем столкнулся мужчина в лесополосе на окраине Красноярска, он залез на дерево, хищника отогнала его собака.
По данным Охотнадзора, в Красноярском крае обитают около 23 тыс. медведей, периодически они нападают на людей. В прошлом году медведь убил водителя самосвала в Эвенкии. В начале сентября этого года медведь загрыз мужчину в районе поселка Мотыгино, в 2013 году также в Эвенкии медведь покалечил одного и убил другого геолога, в ноябре 2015 года от нападения медведя погиб охотник в Балахтинском районе.