Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейские застрелили медведя, зашедшего на территорию частного дома в Енисейске

Сибирь
25 сентября, 12:32 UTC+3 КРАСНОЯРСК

Хищник повел себя агрессивно, и сотрудники полиции вынуждены были убить его

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. Полицейские застрелили медведя, пробравшегося на территорию частного дома в Енисейске Красноярского края. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в региональном главке МВД.

"Медведь пробрался на территорию частного дома на окраине города. На место происшествия выехал наряд полиции, хищник повел себя агрессивно, и сотрудники вынуждены были убить его", - сообщил представитель ведомства.

Это не первый случай выхода медведя к людям. В субботу хищник загрыз шестилетнего мальчика в поселке Хета на севере Красноярского края. В начале сентября специалисты Министерства экологии края застрелили медведицу, появлявшуюся на приусадебных участках в Красноярске. В минувший четверг с медведем столкнулся мужчина в лесополосе на окраине Красноярска, он залез на дерево, хищника отогнала его собака.

По данным Охотнадзора, в Красноярском крае обитают около 23 тыс. медведей, периодически они нападают на людей. В прошлом году медведь убил водителя самосвала в Эвенкии. В начале сентября этого года медведь загрыз мужчину в районе поселка Мотыгино, в 2013 году также в Эвенкии медведь покалечил одного и убил другого геолога, в ноябре 2015 года от нападения медведя погиб охотник в Балахтинском районе.

Смотрите также

В Красноярске медведь загнал мужчину на дерево

Депутат просит чиновников принять меры для защиты жителей Кузбасса от нашествия медведей

В Новосибирской области медведь напал на женщину на вертолетной площадке

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин уволил губернатора Самарской области
2
Росавиация начала внеплановую проверку "ВИМ-Авиа"
3
СМИ: в Абу-Даби умерла самая полная в мире женщина
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Джамала раскритиковала власти Украины за языковую политику
6
В Армении русский язык получил статус иностранного
7
Конец "большой коалиции" и крайне правые в Бундестаге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама