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Операционный тур ФИФА положительно оценил ход подготовки к ЧМ-2018

Спорт
14 сентября, 13:03 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 14, сентября. /ТАСС
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России
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Колин Смит

Колин Смит

© Виталий Невар/ТАСС

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Операционный тур Международной федерации футбола (ФИФА) положительно оценил ход подготовки к чемпионату мира 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Четвертый из восьми запланированных операционных визитов ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы, строящиеся к чемпионату мира 2018 года, начался 7 сентября и завершится 16 сентября. Комиссия посетила Москву (стадион "Лужники"), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Саранск и Калининград.

"В целом, визит прошел хорошо, мы посмотрели стадионы, познакомились с ходом строительства, обратили внимание на такие функциональные аспекты арен как движения клиентских групп внутри и вокруг стадионов, - сказал директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. - Кроме того, у нас была возможность взглянуть на подготовку городов к чемпионату мира в целом, обсудить отдельные нерешенные вопросы с руководством регионов. Успех проведения матча чемпионата мира, как паззл, складывается из маленьких деталей большого целого. Важно, чтобы все составляющие в итоге собрались воедино в нужный момент, поэтому наша задача - убедиться, что все имеющиеся недочеты выявлены и что все участники процесса подготовки понимают, сколько времени у них есть на то, чтобы завершить необходимые работы".

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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