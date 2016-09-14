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Международная федерация гимнастики осудила атаку хакеров на WADA

Спорт
14 сентября, 16:50 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 14, сентября. /ТАСС
Всемирное антидопинговое агентство утверждает, что взлом был осуществлен российским хакерами
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ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) осуждает хакерскую атаку на базу данных Всемирного антидопингового агентств (WADA). Об этом заявил президент FIG Бруно Гранди.

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"Удивительно видеть, что уважение к частной жизни было нарушено распространением частной информации. У нас нет других комментариев по этому поводу", - сказал Гранди, слова которого приводит пресс-служба организации.

Ранее хакерская группа Fancy Bear, взломавшая антидопинговую систему ADAMS, опубликовала документы, подтверждающие, что WADA на основе медицинских показаний разрешило применение запрещенных веществ американскими спортсменами, в числе которых четырехкратная чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн. WADA после выступила с заявлением, что взлом был совершен российским хакерами.

Система ADAMS - онлайн-программа для сбора и хранения данных, в которой содержатся данные о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование препаратов.

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