Бобровский: любой матч против канадцев является вызовом для хоккеистов сборной России

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НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Любой матч против команды Канады является вызовом для хоккеистов сборной России. Такое мнение высказал вратарь сборной России по хоккею Сергей Бобровский, слова которого приводит официальный сайт предстоящего Кубка мира.
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
Сборная России уступила канадцам в овертайме со счетом 2:3 в заключительном выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира. Матч состоялся на арене "Консол Энерджи Сентер" в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания).
"Матч получился интересным, - сказал Бобровский. - Встречи с канадцами - это всегда вызов. В их составе множество великолепных игроков. Очень интересно оценить свои силы на их фоне".
Нападающий Евгений Малкин отметил, что на принципиальность соперничества сборных России и Канады не влияет статус матча.
"Когда играешь против сборной Канады, не имеет значения, официальная эта игра или выставочная, - сказал Малкин. - Игры против канадцев всегда очень важны. Мне понравилось наше выступление сегодня. В следующий раз, надеюсь, встретимся со сборной Канады в полуфинале или финале Кубка мира".
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет в группе B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки, составленной из игроков США и Канады не старше 23 лет. Подопечные Олега Знарка начнут турнир 18 сентября матчем против сборной Швеции.