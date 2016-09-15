Малкин: Овечкин, Дацюк и Кузнецов хорошо сыграли в хоккейном матче с канадцами

ПИТТСБУРГ /штат Пенсильвания/, 15 сентября. /Спец. корр. ТАСС Алексей Качалин/. В матче сборной России по хоккею против команды Канады стоит выделить хорошую игру капитана россиян Александра Овечкина, а также нападающих Павла Дацюка и Евгения Кузнецова. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС нападающий сборной России и клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин.

Сборная России уступила канадцам в овертайме со счетом 2:3 в заключительном выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира. Матч состоялся на арене "Консол Энерджи Сентер" в Питтсбурге (штат Пенсильвания). В составе россиян шайбы забросили Александр Овечкин (44-я минута) и Артемий Панарин (48).

"Саша Овечкин, Павел Дацюк и Евгений Кузнецов хорошо сыграли", - отметил Малкин, уточнив, что, естественно, и остальная часть команды не подвела.

По словам Малкина, впереди - детальный разбор полетов, в ходе которого будет дана более объективная оценка успехам и промахам россиян в матче с "кленовыми листьями". "Во время матча тяжело оценивать верно. Игра идет довольно быстро, быстро устаешь и быстро отдыхаешь. Нужно будет позже просмотреть видеозапись встречи", - сказал он.

Овечкин доволен игрой

У нападающего сборной России по хоккею Александра Овечкина остались "шикарные" ощущения от игры в одной тройке с Павлом Дацюком и Никитой Кучеровым в ходе товарищеского матча со сборной Канады. Слова Овечкина приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Шикарные (ощущения), думаю, что у нас было нормальное взаимопонимание, хорошее удержание шайбы в зоне, - сказал Овечкин. - Несмотря на то, что в первом периоде было немножко сумбурно, тяжеловато. Останется так или нет, зависит от (Олега) Знарка (главного тренера сборной России. - Прим. ТАСС). Будем смотреть, разговаривать".

Также капитан российской команды считает, что сборная показала хорошую игру с канадцами. "Когда я пришел после игры в раздевалку, увидел, что жена, родители, друзья, все написали. Все болеют, переживают, не хочется упасть в грязь лицом. Думаю, сегодня мы провели хороший матч, к сожалению, проиграли, но с точки зрения игры это был важный матч", - сказал Овечкин.

Российские хоккеисты сыграли две товарищеские встречи с чехами 8 и 10 сентября (4:3, 1:2 - по буллитам) и одну с канадцами.

На предварительной стадии Кубка мира сборная России выступит в группе В, где 18 сентября сыграет с командой Швеции, 19 сентября - сборной молодых звезд Северной Америки, а 22 сентября - с финнами. С канадскими хоккеистами российская сборная сможет сыграть лишь в плей- офф, куда выходят по две лучшие команды из каждой группы.