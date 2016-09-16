Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров: Чечня будет бороться за возможность проведения ЧМ-2018 по футболу на Кавказе

Спорт
16 сентября, 21:41 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 16, сентября. /ТАСС
Врио главы республики отметил, что в регионе для этого созданы все условия
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика намерена бороться за возможность проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году на Кавказе.

"У Мутко по этому поводу жесткая позиция, я говорил с ним об этом еще в начале. Еще шансы есть, будем бороться, чтобы хотя бы один матч на Кавказе провели, в частности в Чечне. Для этого у нас созданы все условия", - сказал Кадыров журналистам.

Пресс-конференция прошла в студии ЧГТРК "Грозный" и продлилась более 2 часов. За это время на электронный адрес поступило около трех тысяч вопросов.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Смотрите также

Мутко: ни один телеканал пока не купил права на трансляции ЧМ-2018
Порядка 30% кандидатов в волонтеры на Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018 - иностранцы
Путин: все транспортные проблемы в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, должны быть решены
Мутко: Чеферин возглавит комитет ФИФА по подготовке и проведению ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг
2
Путин отверг возражения Украины по поводу председательства РФ в СНГ
3
Суд освободил задержанного за стрельбу из свадебного кортежа помощника прокурора из Чечни
4
Порошенко: Киев расширит санкционный список российских компаний и физлиц
5
СНБО Украины ввел санкции против российских правоохранителей и судей
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии
Темы дня
Реклама