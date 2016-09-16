Кадыров: Чечня будет бороться за возможность проведения ЧМ-2018 по футболу на Кавказе

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ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика намерена бороться за возможность проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году на Кавказе.
"У Мутко по этому поводу жесткая позиция, я говорил с ним об этом еще в начале. Еще шансы есть, будем бороться, чтобы хотя бы один матч на Кавказе провели, в частности в Чечне. Для этого у нас созданы все условия", - сказал Кадыров журналистам.
Пресс-конференция прошла в студии ЧГТРК "Грозный" и продлилась более 2 часов. За это время на электронный адрес поступило около трех тысяч вопросов.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.