Кадыров: Чечня будет бороться за возможность проведения ЧМ-2018 по футболу на Кавказе

ГРОЗНЫЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика намерена бороться за возможность проведения игр чемпионата мира по футболу в 2018 году на Кавказе.

"У Мутко по этому поводу жесткая позиция, я говорил с ним об этом еще в начале. Еще шансы есть, будем бороться, чтобы хотя бы один матч на Кавказе провели, в частности в Чечне. Для этого у нас созданы все условия", - сказал Кадыров журналистам.

Пресс-конференция прошла в студии ЧГТРК "Грозный" и продлилась более 2 часов. За это время на электронный адрес поступило около трех тысяч вопросов.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.