Третьяк: российские хоккеисты показали характер, обыграв сборную Северной Америки на КМ

ТОРОНТО /Канада/, 20 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею показала характер, одержав волевую победу над командой Северной Америки (игроки не старше 23 лет) в своем втором матче на Кубке мира в Торонто.

Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Встреча россиян с североамериканцами завершилась со счетом 4:3. После двух матчей обе команды набрали по 2 очка. Сборные Швеции (2) и Финляндии (0) свой матч второго тура проведут 20 сентября.

"Для нас эта победа была очень важной, поскольку мы почувствовали вкус успеха. Ребята показали характер. Поначалу было много ошибок, но такой хоккей нравится", - отметил президент ФХР.

"Бобровский сыграл выше всяких похвал"

Вратарь сборной России по хоккею Сергей Бобровский действовал выше всяких похвал в матче Кубка мира против команды Северной Америки, заявил Третьяк.

"Бобровский сыграл выше всяких похвал, был сильнее всех. А тот вратарь (Мэтт Мюррей - прим. ТАСС) немного не выручил, - сказал Третьяк. - Тут слабых команд нет, так что все впереди".

Ключевым моментом в игре, по словам Третьяка стал эпизод в третьем периоде, в котором россияне играли втроем против пятерых и не пропустили при счете 4:3. "Ну и второй период - забить четыре шайбы такой команде. Сегодня, слава богу, начало клевать", - подчеркнул он.

В заключительном матче группового турнира сборная России 22 сентября сыграет с командой Финляндии (начало в 22:00 мск), а североамериканцы 21 сентября встретятся со шведами.