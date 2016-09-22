Маклеллан: тренеры сборной Северной Америки в овертайме матча со шведами стали фанатами

ТОРОНТО, 22 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной Северной Америки во время овертайма матча со шведами на Кубке мира превратился в болельщиков. Об этом журналистам рассказал главный тренер североамериканцев Тодд Маклеллан.

Северамериканцы обыграли сборную Швеции в овертайме (4:3) заключительного матча группового этапа Кубка мира.

"Не сговариваясь, в овертайме мы просто начали кричать "Нет! Нет! Нет!" или "Давай! Давай!". Фактически мы превратились в болельщиков", - сказал Маклеллан.

В случае победы сборной России над финнами в пятничном матче команда Северной Америки покинет турнир. "Теперь ничего от нас не зависит. Все, что мы могли, было сделано сегодня - мы выиграли свою встречу. Уверен, что финны с гордостью подойдут к этой игре, а мы будем за ней следить", - сказал Маклеллан.

"Не думал, что за три матча на этом турнире нам удастся сделать такой весомый вклад в мировой хоккей. Если меня спросят, нужно ли в будущем создавать такую сборную, то я отвечу утвердительно",- заключил тренер.

Хоккеисты сборной Северной Америки надеются на победу финнов

Хоккеисты сборной Северной Америки рассчитывают на победу сборной Финляндии в матче с командой России, которая позволит им выйти в полуфинал Кубка мира, рассказал форвард североамериканцев Марк Шайфли.

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Североамериканцы после победы над шведами (4:3 ОТ) занимают второе место в группе В с четырьмя очками. В случае победы над финнами сборная России сравняется с командой Северной Америки по количеству набранных очков и обойдет ее по результату личной встречи (4:3). Шведы гарантировали себе первое место, финны потеряли шансы на продолжение борьбы.

"Мы очень рады, что нам удалось одержать две победы, и теперь хотим сделать следующий шаг и выйти в плей-офф. Надеемся, что сборная Финляндии поможет нам в завтрашней игре", - сказал Шайфли.

Маккиннон думал после гола шведам, что его команда вышла в 1/2 финала Кубка мира

Нападающий сборной Северной Америки по хоккею Натан Маккиннон после своего победного гола в ворота шведов в заключительном матче группового этапа Кубка мира ошибочно решил, что североамериканцы смогли выйти в полуфинал. Об этом он рассказал журналистам.

"Когда я забил в овертайме, то вообще подумал, что мы вышли в полуфинал, - сказал Маккиннон. - Теперь я буду отчаянно болеть за финнов".

Матч сборных России и Финляндии пройдет в пятницу на арене "Эйр-Канада Центра", начало - 22:00 мск.