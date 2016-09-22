Тренер сборной Швеции: хоккеисты выполнили миссию на групповом этапе КМ

ТОРОНТО /Канада/, 22 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Швеции, несмотря на поражение от североамериканцев, выполнили миссию на групповом этапе Кубка мира в Торонто, заняв первое место в своем квартете. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер шведов Рикард Гренборг.

Сборная Швеции проиграла команде Северной Америки в овертайме (3:4) заключительного матча группового этапа Кубка мира. Набрав пять очков, шведы гарантировали себе первое место в группе.

"Несмотря на поражение, я могу сказать, что миссия выполнена - мы заняли первое место в группе. Мы в полуфинале, хоть у нас и был тяжелый график - три игры за четыре дня. У меня нет предпочтений, с кем играть в полуфинале - с канадцами или европейцами. Мы хотим побеждать в каждом матче", - сказал Гренборг.

Этого же мнения придерживается нападающий команды Никлас Бэкстрем.

"Было здорово выйти в плей-офф. Это была наша цель на данный момент, - сказал Бэкстрем. - Теперь мы в полуфинале и поборемся дальше. Мы действовали против соперника, который является отличной и очень талантливой командой".

Второй полуфиналист в группе определится в матче команд Финляндии и России 22 сентября. Россиянам нужно побеждать финнов с любым счетом в любое время, чтобы продолжить борьбу.