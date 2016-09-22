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Кросби: хоккеисты РФ и Канады будут волноваться перед возможной очной встречей

Спорт
22 сентября, 7:01 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
В то же время нападающий канадцев Стивен Стэмкос заявил, что игроки команды с интересом будут наблюдать за матчем между сборными России и Финляндии
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ТОРОНТО /Канада/, 22 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки сборных России и Канады будут испытывать волнение перед возможной встречей в полуфинале Кубка мира по хоккею, который проходит в Торонто. Такое мнение журналистам высказал капитан сборной Канады Сидни Кросби.

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Команда Канады обыграла сборную Европы со счетом 4:1 и заняла первое место в группе А. Таким образом, канадцы обеспечили себе первое место в группе. Тэйвз в этой встрече забросил две шайбы и отдал результативную передачу, Бержерон получил наибольшее игровое время среди нападающих, сыграв более 17 минут.

"Это было бы великим противостоянием, где каждый игрок испытывал бы волнение перед матчем таких соперников. Мы знаем, против кого играем, - сказал Кросби, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. - Это будет большим вызовом для нас. Считаю, что каждый хотел бы увидеть такой матч".

В свою очередь нападающий канадцев Стивен Стэмкос заявил, что хоккеисты сборной Канады с интересом будут наблюдать за матчем между сборными России и Финляндии, который состоится 22 сентября.

"Уверен, нам будет интересно посмотреть, что там происходит. Когда настанет время матча русских с финнами, мы будем смотреть встречу, - сказал Стэмкос. - И это будет интересная игра. Русские и команда Северной Америки, на мой взгляд, одинаково сложные соперники".

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На послематчевой пресс-конференции главный тренер канадцев Майк Бэбкок заявил, что нападающие сборной Канады по хоккею Джонатан Тэйвз и Патрис Бержерон в матче Кубка мира против команды Европы играли, как заводные. 

"Бержерон и Тэйвз играли сегодня, как заводные. Они действовали просто как машины", - сказал Бэбкок.

Наставник канадцев отметил, что обеим командам в этом матче не хватало эмоций. "И мы, и они знали, что уже вышли в полуфинал", - пояснил тренер.

В полуфинале канадцы сыграют или с россиянами, или с североамериканцами. "Мне нравится, как играет молодая команда Северной Америки. Но выигрывать самому мне нравится больше", - сказал Бэбкок.

В последний раз сборные Канады и России играли друг против друга перед Кубком мира в американском Питтсбурге. Со счетом 3:2 в овертайме победили канадцы.

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