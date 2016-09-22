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Нападающий команды Европы: сборная Германии не сыграла бы лучше на КМ, чем команда Европы

Спорт
22 сентября, 7:16 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
На предварительном этапе европейцы играли с командами США (3:0), Чехии (3:2 ОТ) и Канады (1:4), в полуфинале они сразятся с командой Швеции
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ТОРОНТО /Канада/, 22 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Германии наверняка не смогла бы сыграть лучше, чем команда Европы в Кубке мира по хоккею. Такое мнение высказал журналистам нападающий команды Европы немец Тобиас Ридер.

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Европейцы обеспечили ранее себе выход в полуфинал турнира, а в игре за первое место в группе А уступили команде Канады со счетом 1:4. В составе сборной Европы выступают представители восьми европейских стран.

"Сборная Германии, думаю, не сыграет лучше, чем команда Европы. Не считаю, что сборные наших стран по отдельности могли бы сыграть в полуфинале такого турнира", - сказал Ридер.

На предварительном этапе европейцы играли с командами США (3:0), Чехии (3:2 ОТ) и Канады. В полуфинале они сразятся с командой Швеции.

"Все команды действуют быстро, хорошо контролируют шайбу. Что еще можно ожидать от игроков такого класса? Шведы показывают сейчас отличный хоккей. Мы побеждали их в выставочном матче, поэтому шансы на победу сейчас у нас тоже есть", - отметил он.

Сборная Канады обыграла команду Европы со счетом 4:1 и заняла первое место в группе А. В полуфинале канадцы могут встретиться с командой России, если та в своем заключительном матче на предварительной стадии победит финнов.

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