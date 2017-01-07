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Старая травма помешала сноубордистке Жуковой показать максимум на этапе КМ в Москве

Спорт
7 января, 22:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Спортсменка отметила, что и попадание в шестерку является для нее успехом
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© EPA/INA FASSBENDER

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Старая травма не позволила российской сноубордистке Анастасии Жуковой показать лучший результат на этапе Кубка мира в дисциплине биг-эйр, который проходил в Москве. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

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В финале Жукова показала шестой результат, набрав 24,50 балла. Победила британка Кэти Ормерод (153,75), второе место заняла представительница Австрии Анна Гассер (153,50), третье - Клаудия Медлова из Словакии (117,50).

"Попадание в шестерку сильнейших стало для меня большой неожиданностью, я старалась выступить на пределе своих возможностей и попала в финал, - подчеркнула Жукова. - После этого старая травма дала о себе знать, поэтому на третью попытку я не пошла. Попасть в шестерку лучших было для меня уже хорошим результатом".

По словам спортсменки, выступление осложнила морозная погода в столице - днем температура воздуха достигала -27 градусов. "У всех нас столько эмоций по поводу погоды, - сказала Жукова. - Конечно, было тяжело, у нас даже лифт не работал, чтобы подниматься на эту конструкцию. Когда такой мороз, тяжело прийти в себя и выступить хорошо, мороз повлиял на трюки, на уровень выступления".

Сноубордистка рассказала, что перед ней стоит задача отобраться на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее. "Конечно, мне хочется попасть на Олимпиаду, и такая задача стоит, но будем смотреть дальше, - отметила спортсменка. - Сейчас тренируемся, ездим на этапы Кубка мира. На прошлом этапе я была 24-й, а тут - шестая, это для меня большой скачок, и я надеюсь, что так будет продолжаться".

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