Комитет Госдумы по спорту проведет парламентские слушания по теме борьбы с допингом

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи проведет парламентские слушания, посвященные вопросам предотвращения использования допинга в спорте. Об этом сообщил во вторник на заседании комитета его председатель Михаил Дегтярев.

Тема слушаний - "Правовое регулирование предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, а также защиты прав и законных интересов спортсменов, тренеров, специалистов по спортивной медицине или иных специалистов в области спорта". "Это будут наши (комитета) первые парламентские слушания", - отметил Дегтярев. Ожидается, что они состоятся 9 февраля.

По его словам, их проведение необходимо в связи с тем, что "продолжаются наезды, все менее и менее имеющие доказательства, на наш спорт". В воскресенье был показан очередной фильм журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике. Одним из информаторов авторов стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. Дегтярев назвал фильм немецкого журналиста странной и пустой картиной с обвинением российских спортсменов.