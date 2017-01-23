Маховик допингового скандала: что показывал ARD в фильмах о российском спорте

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В воскресенье в эфир немецкого телеканала ARD вышел пятый фильм журналиста Хайо Зеппельта из цикла "Секретное дело "Допинг", посвященный использованию запрещенных препаратов в российском спорте. Представление картины общественности было приурочено к важной встрече руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на ней запланировано обсуждение выполнения российской стороной критериев, на основе которых будет решаться вопрос о восстановлении ее членства в международной организации.
ТАСС вспоминает, о чем шла речь в фильмах канала ARD и как они влияли на развитие допингового скандала.
Отработанный сценарий: телеканал ARD вновь атаковал легкоатлетов России
В декабре 2014 года на канале ARD вышел первый фильм из цикла "Секретное дело "Допинг" под названием "Как Россия добивается победы". В ленте журналиста Хайо Зеппельта сообщалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Основными действующими лицами фильма выступили российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее супруг, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов.
Спортсменка, в 2013 году дисквалифицированная за употребление допинга, утверждала, что к применению запрещенных препаратов имеет отношение старший тренер сборной России Алексей Мельников. Ее супруг отметил, что многих перспективных атлетов заставляли употреблять допинг.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций создала независимый комитет по этике, целью которого стала проверка информации канала ARD об употреблении допинга российскими легкоатлетами.
На фоне скандала президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев, возглавлявший организацию с 1991 года, в феврале 2015 года покинул занимаемый пост. Исполняющим обязанности руководителя стал вице-президент ВФЛА Вадим Зеличенок.
В августе 2015 года ARD совместно с британским изданием The Sunday Times выпустили второй фильм о допинге, получивший название "В темном мире легкой атлетики". Представители СМИ получили доступ к результатам 12 тысяч анализов крови 5 тысяч спортсменов. Они утверждали, что спортсмены всех стран, чьи допинг-пробы вызвали подозрение, завоевали треть медалей в соревнованиях на выносливость на Олимпийских играх и чемпионатах мира в период с 2001 по 2012 год.
В картине отмечалось, что 80% медалей сборной России было завоевано подозреваемыми в употреблении допинга спортсменами. В фильме шла речь о 146 медалях, в том числе 55 золотых. Отдельно подчеркивалось, что 10 медалей были завоеваны подозреваемыми в допинге атлетами на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
В ноябре 2015 года совет IAAF приостановил членство ВФЛА, что автоматически лишило российских легкоатлетов права выступать на международных турнирах. Также из-за принятых решений Россия лишилась права провести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе (Чебоксары) и юниорский чемпионат мира по легкой атлетике (Казань) в 2016 году.
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года утвердил решение независимой комиссии организации, созданной в начале года, о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
В январе 2016 года новым президентом ВФЛА стал Дмитрий Шляхтин. Перед ним была поставлена цель восстановить членство организации в IAAF, что должно было позволить российским легкоатлетам выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
В марте на канале ARD вышла третья картина из цикла "Секретное дело "Допинг", названная "Отвлекающий маневр России". В своем фильме Зеппельт поставил под сомнение эффективность шагов России по борьбе с допингом. Он обвинил руководителя РУСАДА Анну Анцелиович в том, что она во время своей работы в этой организации на другой должности договаривалась со спортсменами о времени сдачи ими допинг-проб.
Немецкий журналист утверждает, что в российской легкой атлетике до сих пор существует практика продажи запрещенных препаратов спортсменам людьми, близкими к ним. Также в фильме утверждалось, что бывший тренер Юлии Степановой Владимир Мохнев, по решению IAAF пожизненно отстраненный от работы в спорте, несмотря на все запреты, продолжает тренировать спортсменов.
Четвертый фильм Зеппельта о допинге в российском спорте, названный "Раскрытие планов России", вышел в июне. В нем утверждалось, что пожизненно дисквалифицированный тренер Виктор Чегин, который руководил Центром олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе, продолжает работать с отечественными спортсменами. Глава ВФЛА Шляхтин охарактеризовал картину как "холостой выстрел".
В середине июня IAAF решила оставить в силе дисквалификацию ВФЛА, что не позволило отечественным легкоатлетам выступить на Олимпиаде. Олимпийский комитет России (ОКР) и 68 спортсменов подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск, оспорив решение IAAF, но он был отклонен.
Единственным представителем российской легкой атлетики на Олимпиаде стала прыгунья в длину Дарья Клишина, тренирующаяся в США. IAAF пыталась не допустить спортсменку до участия в соревнованиях, но CAS встал на сторону россиянки. Решение было принято за день до квалификации. В финале олимпийского турнира Клишина заняла девятое место.
Пятый фильм канала ARD, получивший название "Ложь и лицемерие", вышел в эфир в январе, незадолго до встречи руководства ВФЛА с представителями IAAF. На этом мероприятии запланировано обсуждение действий российской стороны, которые позволят отечественной организации восстановиться в качестве члена Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Основным посылом новой ленты Зеппельта стало утверждение, что российские тренеры, отстраненные по подозрению в соучастии в нарушении антидопинговых правил, продолжают работать с российскими спортсменами. Информатором немецкого журналиста стал легкоатлет Андрей Дмитриев, а единственным обвиняемым — тренер Владимир Казарин.
По утверждению спортсмена, который пять лет учился в американском военном колледже, Казарин не единственный отстраненный специалист, который продолжает тренировать. Впрочем, других фамилий он не называет.
Глава ВФЛА Шляхтин подчеркнул, что федерация готова представить IAAF доказательства соблюдения правил отстранения тренеров, добавив, что организация проверит информацию из фильма ARD.
В июле 2016 года по предложению Владимира Путина была создана независимая комиссия по борьбе с допингом, ее возглавил почетный член МОК Виталий Смирнов.
В рамках борьбы с употреблением спортсменами запрещенных препаратов в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, которые ввели уголовную ответственность за склонение к применению допинга.
Во избежание спекуляций на тему возможного влияния Министерства спорта на работу РУСАДА ведомство было исключено из состава учредителей агентства.
По словам главы ОКР Александра Жукова, детальный план по борьбе с допингом в России будет подготовлен к февралю 2017 года.
Андрей Михайлов