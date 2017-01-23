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Маховик допингового скандала: что показывал ARD в фильмах о российском спорте

Спорт
23 января, 17:54 UTC+3
Пятая лента из цикла "Секретное дело "Допинг" вышла в эфир незадолго до встречи, посвященной восстановлению членства ВФЛА в IAAF
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Журналист канала ARD Хайо Зеппельт

Журналист канала ARD Хайо Зеппельт

© Octavio Passos/Getty Images for European Athletics

В воскресенье в эфир немецкого телеканала ARD вышел пятый фильм журналиста Хайо Зеппельта из цикла "Секретное дело "Допинг", посвященный использованию запрещенных препаратов в российском спорте. Представление картины общественности было приурочено к важной встрече руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на ней запланировано обсуждение выполнения российской стороной критериев, на основе которых будет решаться вопрос о восстановлении ее членства в международной организации.

ТАСС вспоминает, о чем шла речь в фильмах канала ARD и как они влияли на развитие допингового скандала.

Отработанный сценарий: телеканал ARD вновь атаковал легкоатлетов России

1
Первая волна допингового скандала

  • В декабре 2014 года на канале ARD вышел первый фильм из цикла "Секретное дело "Допинг" под названием "Как Россия добивается победы". В ленте журналиста Хайо Зеппельта сообщалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Основными действующими лицами фильма выступили российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее супруг, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов.

  • Спортсменка, в 2013 году дисквалифицированная за употребление допинга, утверждала, что к применению запрещенных препаратов имеет отношение старший тренер сборной России Алексей Мельников. Ее супруг отметил, что многих перспективных атлетов заставляли употреблять допинг.

  • Международная ассоциация легкоатлетических федераций создала независимый комитет по этике, целью которого стала проверка информации канала ARD об употреблении допинга российскими легкоатлетами.

  • На фоне скандала президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев, возглавлявший организацию с 1991 года, в феврале 2015 года покинул занимаемый пост. Исполняющим обязанности руководителя стал вице-президент ВФЛА Вадим Зеличенок.

2
Решения о статусе ВФЛА и РУСАДА

  • В августе 2015 года ARD совместно с британским изданием The Sunday Times выпустили второй фильм о допинге, получивший название "В темном мире легкой атлетики". Представители СМИ получили доступ к результатам 12 тысяч анализов крови 5 тысяч спортсменов. Они утверждали, что спортсмены всех стран, чьи допинг-пробы вызвали подозрение, завоевали треть медалей в соревнованиях на выносливость на Олимпийских играх и чемпионатах мира в период с 2001 по 2012 год.

  • В картине отмечалось, что 80% медалей сборной России было завоевано подозреваемыми в употреблении допинга спортсменами. В фильме шла речь о 146 медалях, в том числе 55 золотых. Отдельно подчеркивалось, что 10 медалей были завоеваны подозреваемыми в допинге атлетами на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

  • В ноябре 2015 года совет IAAF приостановил членство ВФЛА, что автоматически лишило российских легкоатлетов права выступать на международных турнирах. Также из-за принятых решений Россия лишилась права провести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе (Чебоксары) и юниорский чемпионат мира по легкой атлетике (Казань) в 2016 году.

  • Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года утвердил решение независимой комиссии организации, созданной в начале года, о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

3
Попытка реанимации российской легкой атлетики

  • В январе 2016 года новым президентом ВФЛА стал Дмитрий Шляхтин. Перед ним была поставлена цель восстановить членство организации в IAAF, что должно было позволить российским легкоатлетам выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

  • В марте на канале ARD вышла третья картина из цикла "Секретное дело "Допинг", названная "Отвлекающий маневр России". В своем фильме Зеппельт поставил под сомнение эффективность шагов России по борьбе с допингом. Он обвинил руководителя РУСАДА Анну Анцелиович в том, что она во время своей работы в этой организации на другой должности договаривалась со спортсменами о времени сдачи ими допинг-проб.

  • Немецкий журналист утверждает, что в российской легкой атлетике до сих пор существует практика продажи запрещенных препаратов спортсменам людьми, близкими к ним. Также в фильме утверждалось, что бывший тренер Юлии Степановой Владимир Мохнев, по решению IAAF пожизненно отстраненный от работы в спорте, несмотря на все запреты, продолжает тренировать спортсменов.

  • Четвертый фильм Зеппельта о допинге в российском спорте, названный "Раскрытие планов России", вышел в июне. В нем утверждалось, что пожизненно дисквалифицированный тренер Виктор Чегин, который руководил Центром олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе, продолжает работать с отечественными спортсменами. Глава ВФЛА Шляхтин охарактеризовал картину как "холостой выстрел".

  • В середине июня IAAF решила оставить в силе дисквалификацию ВФЛА, что не позволило отечественным легкоатлетам выступить на Олимпиаде. Олимпийский комитет России (ОКР) и 68 спортсменов подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск, оспорив решение IAAF, но он был отклонен.

  • Единственным представителем российской легкой атлетики на Олимпиаде стала прыгунья в длину Дарья Клишина, тренирующаяся в США. IAAF пыталась не допустить спортсменку до участия в соревнованиях, но CAS встал на сторону россиянки. Решение было принято за день до квалификации. В финале олимпийского турнира Клишина заняла девятое место.

4
Новые обвинения в адрес отстраненных тренеров

  • Пятый фильм канала ARD, получивший название "Ложь и лицемерие", вышел в эфир в январе, незадолго до встречи руководства ВФЛА с представителями IAAF. На этом мероприятии запланировано обсуждение действий российской стороны, которые позволят отечественной организации восстановиться в качестве члена Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

  • Основным посылом новой ленты Зеппельта стало утверждение, что российские тренеры, отстраненные по подозрению в соучастии в нарушении антидопинговых правил, продолжают работать с российскими спортсменами. Информатором немецкого журналиста стал легкоатлет Андрей Дмитриев, а единственным обвиняемым — тренер Владимир Казарин.

  • По утверждению спортсмена, который пять лет учился в американском военном колледже, Казарин не единственный отстраненный специалист, который продолжает тренировать. Впрочем, других фамилий он не называет.

  • Глава ВФЛА Шляхтин подчеркнул, что федерация готова представить IAAF доказательства соблюдения правил отстранения тренеров, добавив, что организация проверит информацию из фильма ARD.

5
Антидопинговая деятельность в России

  • В июле 2016 года по предложению Владимира Путина была создана независимая комиссия по борьбе с допингом, ее возглавил почетный член МОК Виталий Смирнов.

  • В рамках борьбы с употреблением спортсменами запрещенных препаратов в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки, которые ввели уголовную ответственность за склонение к применению допинга.

  • Во избежание спекуляций на тему возможного влияния Министерства спорта на работу РУСАДА ведомство было исключено из состава учредителей агентства.

  • По словам главы ОКР Александра Жукова, детальный план по борьбе с допингом в России будет подготовлен к февралю 2017 года.

Андрей Михайлов

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