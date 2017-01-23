Маховик допингового скандала: что показывал ARD в фильмах о российском спорте

В воскресенье в эфир немецкого телеканала ARD вышел пятый фильм журналиста Хайо Зеппельта из цикла "Секретное дело "Допинг", посвященный использованию запрещенных препаратов в российском спорте. Представление картины общественности было приурочено к важной встрече руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на ней запланировано обсуждение выполнения российской стороной критериев, на основе которых будет решаться вопрос о восстановлении ее членства в международной организации.

ТАСС вспоминает, о чем шла речь в фильмах канала ARD и как они влияли на развитие допингового скандала.

Отработанный сценарий: телеканал ARD вновь атаковал легкоатлетов России

Андрей Михайлов