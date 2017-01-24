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Исинбаева осудила обвинения российских спортсменов и тренеров в допинге в новом фильме ARD

Спорт
24 января, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
По словам двукратной олимпийской чемпионки, очерняют страну и чистых спортсменов именно несостоявшиеся в спорте атлеты
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Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева осудила обвинения в нарушении антидопинговых правил в адрес российских легкоатлетов и тренеров, прозвучавшие в новом фильме немецкого телеканала ARD. Об этом бывшая спортсменка написала в своем Instagram.

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22 января вышел в свет новый фильм журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, на этот раз основным информатором телеканала стал легкоатлет Андрей Дмитриев, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. Он обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике, включая Сергея Епишина и Владимира Казарина, в нарушении антидопинговых правил, а последнего - в том, что он нарушил правила своего временного отстранения и продолжил работать с легкоатлетами.

"У меня возникает вопрос: почему информаторы вместо того, чтобы снимать на скрытую камеру материал и потом продавать его, не обращаются в следственные органы? Почему не идут в Министерство спорта или в антидопинговое агентство, чтобы заявить о нарушениях, почему без доказательств вновь обобщают всех спортсменов? И что характерно, очерняют нашу страну и наших чистых спортсменов именно несостоявшиеся в спорте атлеты. Я заявляю: чистый спорт в России был, есть и будет, и моя карьера - этому прямое подтверждение", - говорится в заявлении Исинбаевой.

В декабре 2014 года ARD выпустил первый фильм о допинге в российском спорте. В роли главных обличителей в нем выступили российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий. По данным авторов фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией Всемирного антидопинового агентства расследования ВФЛА в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не допустили к участию в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии. 

Уважаемые друзья и коллеги! Хотелось бы выразить свою точку зрения на вновь появившееся видео от очередного информатора о допинговой истории. У меня возникает вопрос: почему информаторы вместо того, чтобы снимать на скрытую камеру материал и потом продавать его, не обращаются в следственные органы? Почему не идут в министерство спорта или в анти-допинговое агентство, чтобы заявить о нарушениях? Почему без доказательств вновь обобщают всех спортсменов? Во всем мире факты нарушения анти-допинговых правил со стороны конкретных спортсменов и их персонала - это их личная ответственность. На мой взгляд, чтобы заявлять о "государственной поддержке допинга", надо определиться с тем, что подразумевается под словом "государство": президент и его подчинение или каждый гражданин РФ?! Я категорически против допинга, против тех людей, которые нарушают анти-допинговые правила, но так же я против тех, кто без доказательств, без оснований, делая себя единственными борцами за справедливость, обвиняя всех вокруг, ставят под сомнение существование чистого спорта и чистых спортсменов в России. И что характерно, очерняют нашу страну и наших чистых спортсменов именно несостоявшиеся в спорте атлеты. Я заявляю: чистый спорт в России был, есть и будет, и моя карьера этому прямое подтверждение. Мы с тренером никогда не думали о нарушениях, не прибегали к терапевтическим исключениям, в отличие от многих западных атлетов, так как даже это считали нечестным поступком по отношению к своим соперникам. Наше здоровье и репутация для нас ценнее чем "грязные медали". В нашей стране огромное количество честных профессиональных спортсменов, которые о своей чистоте скажут сами. К сожалению, из-за несостоявшихся людей в спорте, нарушавших антидопинговые правила, желающих заработать подобным путём, страдают те спортсмены, которые к допингу не имеют никакого отношения.

Фото опубликовано Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)

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