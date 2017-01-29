Чемпионат мира по санному спорту принес России нового рекордсмена

ИНСБРУК /Австрия/, 29 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двадцатилетний спортсмен из подмосковного Дмитрова Роман Репилов стал одним из героев завершившегося в воскресенье в австрийском Инсбруке чемпионата мира по санному спорту. Он стал первым в истории России саночником, сумевшим завоевать четыре медали, в том числе - золото юниорского мирового первенства.

В пятницу Репилов принес России первую медаль в спринтерских гонках, которые вошли в программу чемпионатов мира только в прошлом году. В воскресенье к серебру в спринте россиянин добавил медаль такого же достоинства по итогам классической гонки. Результат Репилова в силу его юного возраста учитывался также в зачете юниорского мирового первенства, воскресный успех ему также принес золото юниорского ЧМ. В заключительном виде соревновательной программы - командной гонке - Репилов вместе с Татьяной Ивановой, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым стал обладателем бронзовой награды.

"Быть чемпионом мира гораздо круче, чем оставаться дважды серебряным призером, - сказал ТАСС новый рекордсмен после окончания воскресной личной гонки. - Но, с другой стороны, в 20 лет дважды стать вторым на мировом первенстве тоже здорово".

Спортсмен признался, что ему было обидно дважды останавливаться в шаге от золотых медалей, однако на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане он полон решимости стать первым.

Мужская команда добилась большого прогресса

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт в беседе с корреспондентом ТАСС заявила, что она в глубине души даже рада, что Репилов и его товарищи по команде не сумели в Инсбруке стать первыми.

"Может быть, и хорошо, что на этом чемпионате мира нам не досталось золота, - заметила глава ФССР. - Ребята понимают, что, несмотря на их силу, они могут и проигрывать, поэтому о какой-то расслабленности теперь не может быть и речи. Нужно еще работать, чтобы поменять через года серебро и бронзу чемпионата мира на олимпийское золото".

Чемпионат мира и чемпионат Европы, который проходил в начале января в немецком Кенигзее, были для российской команды главными стартами сезона.

"Мы сумели выиграть медали и на мировом, и на континентальном первенствах, поэтому предолимпийский сезон можно уже сейчас назвать успешным для нас, - продолжила собеседница ТАСС. - Особенно стоит выделить нашу мужскую половину команды, которая очень хорошо себя показывает. Безусловно, стоит отметить Романа Репилова с Семеном Павличенко, Степан Федоров в Инсбруке сумел попасть в восьмерку лучших. Татьяне Ивановой на этом чемпионате мира, наверное, в личных гонках не хватило удачи, ведь в эстафете она показала отличный результат".

Предолимпийское лето не будет спокойным

Главный тренер сборной России Альберт Демченко отметил, что на предстоящих Олимпийских играх его команде предстоит бороться за медали в условиях очень жесткой конкуренции, так как к традиционным соперникам россиян в эстафете - сборной Германии - добавились команды США, Канады, Италии, Австрии и Латвии.

"Все предолимпийское лето мы будем очень активно работать по всем направлениям, - отметил Демченко. - Это касается и подготовки инвентаря, и наращивания физических кондиций у спортсменов, и т.д. За последние три года мы, в принципе, научились подводить спортсменов в наилучшей форме к главным стартам сезона. Но в этом вопросе нет предела совершенству, поэтому будем работать и дальше".

Сборная Германии на завершившемся в воскресенье чемпионате мира завоевала четыре золотых, одну серебряную и три бронзовых награды. Второе место в медальном зачете заняли австрийцы (2-1-0), третьими стали саночники США (1-2-0). Россияне заняли итоговое четвертое место (0-2-1). Год назад на мировом первенстве в немецком Кенигзее в активе россиян была только бронза Ивановой в личной классической гонке.