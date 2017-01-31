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IBSF не имеет оснований для лишения Труненкова золота ОИ-2014

Спорт
31 января, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Согласно правилам IBSF, могут быть аннулированы только результаты соревнований после 19 апреля 2016 года
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Дмитрий Труненков

Дмитрий Труненков

© EPA/BONNY MAKAREWICZ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не имеет оснований для лишения российского бобслеиста Дмитрия Труненкова золотой медали Олимпийских игр 2014 года. Об этом ТАСС заявили в пресс- службе IBSF.

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во вторник объявило, что Труненков дисквалифицирован за употребление допинга на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года.

"Согласно нашим правилам, могут быть аннулированы только результаты соревнований после 19 апреля 2016 года. У нас нет оснований аннулировать результаты других соревнований", - сказал собеседник агентства.

Труненков вместе с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло занял первое место на Олимпийских играх в Сочи в соревнованиях четверок. Он также является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в четверках (2008, 2013), чемпионом Европы (2009) и трехкратным серебряным призером европейского первенства в четверках (2007, 2011, 2012). Труненков завершил профессиональную карьеру 29 августа 2016 года.

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