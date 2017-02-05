Исполнительница гимна России перед финалом ЧМ по бенди забыла слова

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Исполнительница гимна России перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом против команды Швеции забыла слова.

Вспомнить слова ей помогли российские болельщики, громко певшие гимн на трибуне. Услышав их и коротко извинившись, девушка продолжила исполнение гимна. После исполнения гимна болельщики обеих команд разразились громкими аплодисментами.

Сборная России в финале уступила команде Швеции со счетом 3:4. Матч состоялся в шведском Сандвикене на крытом стадионе "Йоранссон Арена". На игре присутствовало около трех тысяч зрителей.