Исполнительница гимна России перед финалом ЧМ по бенди забыла слова

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САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Исполнительница гимна России перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом против команды Швеции забыла слова.
Вспомнить слова ей помогли российские болельщики, громко певшие гимн на трибуне. Услышав их и коротко извинившись, девушка продолжила исполнение гимна. После исполнения гимна болельщики обеих команд разразились громкими аплодисментами.
Сборная России в финале уступила команде Швеции со счетом 3:4. Матч состоялся в шведском Сандвикене на крытом стадионе "Йоранссон Арена". На игре присутствовало около трех тысяч зрителей.