Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом

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САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:4 в финале чемпионата мира по хоккею с мячом, который завершился в шведском Сандвикене.

В составе россиян голы забили Янис Бефус (20-я минута), Евгений Иванушкин (41), Алмаз Миргазов (42). У победителей отличились Даниэль Моссберг (23), Кристоффер Эдлунд (61), Эрик Петтерссон (84) и Адам Гильям (90).

Этот финал был 27-м, в котором встретились сборные СССР/России и Швеции. Отечественные хоккеисты одержали в них 16 побед и потерпели 11 поражений. Всего же на чемпионатах мира команда СССР/России провела со шведами 64 матча (31 победа, 10 ничьих, 23 поражения, разница мячей (218:207).

Шведская сборная прервала победную серию россиян, которые выиграли четыре чемпионата мира подряд (2013 - 2016 гг.). Российская команда не может победить шведскую на чемпионатах мира с 2015 года - в последний раз это произошло в финале турнира в Хабаровске, после чего последовали три поражения - в финале нынешнего турнира, а также на групповых этапах в 2016 и 2017 годах (3:6 и 6:10 соответственно).

Шведская сборная выиграла чемпионат мира в 12-й раз в истории. Также на ее счету 17 серебряных и восемь бронзовых медалей. Рекорд принадлежит сборной СССР/России, в активе которой 24 победы на чемпионатах мира. 11 раз отечественная команда была второй и два раза - третьей.

Сборная Финляндии, ранее в матче за третье место обыгравшая норвежцев (11:1), выигрывала чемпионат мира один раз - в 2004 году, восемь раз завоевывала серебряные медали, 20 раз - бронзовые. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года пройдет в Хабаровске.