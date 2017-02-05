Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом

Спорт
5 февраля, 19:58 дата обновления: 5 февраля, 20:08 UTC+3
Шведская сборная прервала победную серию россиян, которые выиграли четыре чемпионата мира подряд
Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_3997993.stepNow *12 +1}} - 5 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_3997993.sliderLength-1}}
© EPA/JANERIK HENRIKSSON
© EPA/JANERIK HENRIKSSON
© EPA/JANERIK HENRIKSSON
© EPA/JANERIK HENRIKSSON
© EPA/JANERIK HENRIKSSON
Выбор редакции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский переизбран председателем ЛДПР 4 февраля, 13:51
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек 4 февраля, 13:13
Военнослужащий на учениях батальона морской пехоты на полигоне Бамбурово
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота 3 февраля, 18:33
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных 3 февраля, 16:43
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште 3 февраля, 16:15
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже 3 февраля, 15:22
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3997993'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3997993'].sliderLength - 1}}
+
© EPA/JANERIK HENRIKSSON
© EPA/JANERIK HENRIKSSON
© EPA/JANERIK HENRIKSSON
© EPA/JANERIK HENRIKSSON
© EPA/JANERIK HENRIKSSON

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:4 в финале чемпионата мира по хоккею с мячом, который завершился в шведском Сандвикене.

Смотрите также
Евгений Иванушкин
Иванушкин повторил рекорд Обухова по числу голов на чемпионатах мира по бенди

В составе россиян голы забили Янис Бефус (20-я минута), Евгений Иванушкин (41), Алмаз Миргазов (42). У победителей отличились Даниэль Моссберг (23), Кристоффер Эдлунд (61), Эрик Петтерссон (84) и Адам Гильям (90).

Этот финал был 27-м, в котором встретились сборные СССР/России и Швеции. Отечественные хоккеисты одержали в них 16 побед и потерпели 11 поражений. Всего же на чемпионатах мира команда СССР/России провела со шведами 64 матча (31 победа, 10 ничьих, 23 поражения, разница мячей (218:207).

Шведская сборная прервала победную серию россиян, которые выиграли четыре чемпионата мира подряд (2013 - 2016 гг.). Российская команда не может победить шведскую на чемпионатах мира с 2015 года - в последний раз это произошло в финале турнира в Хабаровске, после чего последовали три поражения - в финале нынешнего турнира, а также на групповых этапах в 2016 и 2017 годах (3:6 и 6:10 соответственно).

Смотрите также
Сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею с мячом

Шведская сборная выиграла чемпионат мира в 12-й раз в истории. Также на ее счету 17 серебряных и восемь бронзовых медалей. Рекорд принадлежит сборной СССР/России, в активе которой 24 победы на чемпионатах мира. 11 раз отечественная команда была второй и два раза - третьей.

Сборная Финляндии, ранее в матче за третье место обыгравшая норвежцев (11:1), выигрывала чемпионат мира один раз - в 2004 году, восемь раз завоевывала серебряные медали, 20 раз - бронзовые. Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года пройдет в Хабаровске.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Урале возбуждено дело о смерти ребенка, предположительно погибшего от укусов собак
2
Пенс: менять режим санкций против РФ преждевременно, все зависит от позиции Москвы
3
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
4
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным
5
Александр Поветкин исключен из рейтинга WBC
6
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама