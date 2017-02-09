Акимова заявила, что не волновалась во время смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова заявила, что у нее получилось абстрагироваться от волнения во время смешанной эстафеты на чемпионате мира, который в четверг стартовал в австрийском Хохфильцене. Слова спортсменки приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Россияне выиграли бронзовые медали, победу одержала сборная Германии, вторыми финишировали французы.
"Конечно, на чемпионате мира я испытываю волнение, переживаю, сегодня получилось от этого абстрагироваться. Об отставании я не думала, на тот момент мне нужно было делать свою работу. Сложно сегодня было пройти рубежи и дойти последний круг. Он всегда дается тяжело", - сказала Акимова.
"Мне удалось разложить свои силы по дистанции. Год назад последний круг здесь я прошла довольно-таки тяжело. Этот опыт многое мне дал, я отталкивалась от него", - добавила биатлонистка.
Чемпионат мира завершится 19 февраля.
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