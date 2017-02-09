Шипулин заявил, что после смешанной эстафеты на ЧМ потерял уважение к Фуркаду

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене потерял уважение к французу Мартену Фуркаду. Об этом россиянин заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Сборная России в смешанной эстафете заняла третье место. Победителями гонки стали немцы, второе место заняли французы. Во время третьей передачи эстафеты Фуркад наехал на лыжу Александра Логинова, тем самым спровоцировав его падение. Кроме того, в финишном створе француз Мартен Фуркад не позволил Антону Шипулину себя обогнать, перекрыв коридор.

"Честно говоря, после сегодняшней гонки я потерял к Фуркаду всякое уважение, - сказал Шипулин. - Я его ценю как спортсмена, он очень сильный, но с человеческой точки зрения, он ведет себя очень некрасиво, он сбил Александра, было видно, что он сделал это специально. И во-вторых, как он вел себя на финише - если ты считаешь себя сильным спортсменом, надо разбираться на трассе честно, а не закрывать коридоры, может это и было по правилам, но я бы на его месте так не поступил".

"В целом работой сегодня доволен, мы очень долго не занимали призовых мест в смешанной эстафете, вчера еще тренеру сказал, что был бы рад, если бы мы сегодня завоевали бронзовые медали, но после того, как понял, что могли выиграть серебро, было немного обидно. Буду в следующий раз умнее, в принципе чувствовал себя очень хорошо. Надеюсь, что дальше самочувствие сохранится, и во время чемпионата мира все будет получаться. Все ребята довольны результатом, первая гонка и сразу же медаль", - добавил российский спортсмен.

Чемпионат мира завершится 19 февраля.

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