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Тарханов: негатив от судейства в Петербурге сказался на игре "Урала" со "Спартаком"

Спорт
25 апреля, 21:56 дата обновления: 25 апреля, 22:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
По словам тренера, игра со "Спартаком" далась команде сложнее, чем с "Зенитом"
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Александр Тарханов

Александр Тарханов

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Негативные эмоции от работы судьи в матче с "Зенитом" сказались на игре "Урала" во встрече со "Спартаком". Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер екатеринбургского футбольного клуба Александр Тарханов.

В субботу в матче 24-го тура чемпионата страны "Урал" проиграл на выезде "Зениту" со счетом 0:2. Главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбуржцев. Во вторник команда Тарханова в игре 25-го тура уступила на выезде лидеру чемпионата "Спартаку" (0:1).

"Возможно, какой-то негатив остался после судейства в прошлом туре, судья нас там прибил. Если бы судья в Питере ошибался в обе стороны - это ошибки, а если в одну - это уже негатив", - рассказал Тарханов.

"Мы видоизменили состав, особенно это коснулось опорной зоны. Не было основных игроков, которых несправедливо удалили в Питере. Но самое главное было настроить команду психологически и эмоционально", - также отметил специалист.

По словам Тарханова, игра со "Спартаком" далась команде сложнее, чем с "Зенитом". "Если говорить об играх против "Зенита" и "Спартака", вторая встреча была сложнее. У "Спартака" более сбалансированная игра, а "Зенит" сильнее в индивидуальном плане", - считает тренер.

На график жаловаться не буду

Комментируя ход встречи, Тарханов отметил, что команде удалось наладить игру во втором тайме.

"В первом тайме мы атаковали, были удары, но моментов по сути мы не создали, были подходы, но последнего паса не хватало. Во втором более или менее наладили игру, играли в три защитника, так как перестроили опорную зону. Но у "Спартака", конечно, состав сильнее, хотя наша молодежь вышла и не растерялась. Хотелось бы, чтобы наша центральная зона играла быстрее, но (Александр) Павленко не выпадал, старался, цеплялся за мячи", - поделился впечатлениями специалист.

Тренер не стал жаловаться на плотный график игр. "Весь мир играет в таком графике, поэтому жаловаться не буду. Игроки должны перебороть себя. Я не вижу в этом проблемы; устают те, у кого в голове есть усталость", - считает он.

В турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата "Спартак" продолжает лидировать, набрав 57 очков и на 10 баллов опережая ближайшего преследователя московский ЦСКА, который свой матч тура проведет в среду против московского "Локомотива". "Урал" с 29 очками идет 10-м. В следующем туре "Спартак" 30 апреля в гостях сыграет с ЦСКА, "Урал" днем ранее также на выезде встретится с грозненским "Тереком".

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