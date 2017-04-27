Шарапова заявила, что не держит ни на кого зла из-за своей дисквалификации

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова ни на кого не злится из-за своей дисквалификации за употребление запрещенного вещества мельдония. Об этом россиянка заявила в интервью "Матч ТВ".

"Я ни на кого не злюсь, - сказала Шарапова. - Я не из тех, кто сильно и долго злится, потому что это ничего не изменит в моей жизни".

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении мельдония. Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала теннисистку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершилась 26 апреля.

Спортсменка не раз заявляла, что не была осведомлена о включении мельдония в число запрещенных веществ. Во время слушаний в CAS агент теннисистки Макс Айзенбад признался, что не сверил списки применяемых Шараповой препаратов и запрещенных веществ.

В среду 30-летняя россиянка провела первый официальный матч после дисквалификации. В поединке первого круга на турнире в немецком Штутгарте она победила в двух сетах 34-летнюю итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3). В следующем круге турнира соперницей Шараповой станет ее соотечественница Екатерина Макарова.