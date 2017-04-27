Шарапова: победа над Винчи - маленький шаг в карьере

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что победа в первом матче после дисквалификации - только маленький шаг в ее карьере. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "Матч ТВ".

В среду 30-летняя россиянка в поединке первого круга турнира Женской теннисной ассоциации в немецком Штутгарте победила 34-летнюю итальянку Роберту Винчи - 7:5, 6:3.

"Я получала удовольствия от игры, - сказала 30-летняя теннисистка. - Все-таки на протяжении пятнадцати месяцев я очень хотела возобновить выступление. Благодаря победе я сделала лишь маленький шаг в своей карьеру. У меня впереди еще много матчей".

"Конечно, я переживала перед этим матчем, - добавила Шарапова. - Все-таки, несмотря на многочисленные тренировки, никогда не знаешь в какой форме ты подойдешь к игре после длительного перерыва. Да и соперница, в отличие от меня, провела множество турниров".

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала теннисистку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершилась 26 апреля.

В следующем круге турнира в Штутгарте Шарапова встретится с соотечественницей Екатериной Макаровой. Игра пройдет в четверг.