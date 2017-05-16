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Оргкомитет ОИ-2018 считает, что популярность хоккейного турнира без игроков НХЛ снизится

Спорт
16 мая, 12:23 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам Ли Хи Бома, оргкомитет уже провел не один раунд переговоров с НХЛ и профсоюзом игроков лиги, IIHF

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Ли Хи Бом

Ли Хи Бом

© EPA/YONHAP

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года предположил, что количество проданных билетов на мужской хоккейный турнир упадет на 40 процентов в связи с возможным отсутствием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом журналистам сообщил глава оргкомитета Ли Хи Бом.

НХЛ ранее объявила о том, что не отпустит своих игроков, поскольку не договорилась по этому вопросу с Международным олимпийским комитетом. Позднее свое решение комиссар лиги Гэри Беттмэн подтвердил в разговоре с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

"Согласно докладу, количество продаваемых билетов на мужской турнир в случае неприезда игроков НХЛ может упасть на 40 процентов. Однако это не трагично для нас, и мы по- прежнему ставим перед собой цель привезти хоккеистов лиги на Олимпийские игры", - сказал Ли Хи Бом.

По словам Ли Хи Бома, оргкомитет уже провел не один раунд переговоров с НХЛ и профсоюзом игроков лиги, IIHF. "Мы готовы пойти навстречу по любым вопросам, в том числе относительно бесплатного питания, проживания, только чтобы они приехали", - отметил он.

Мужской хоккейный олимпийский турнир в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. Матчи будут играться на двух аренах: Союзном хоккейном центре в Канныне (вмещает 10 тысяч человек) и на арене университета Квандон (6000).

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