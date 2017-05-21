Петербург вновь без Лиги чемпионов: ЦСКА занял второе место в РФПЛ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) сезона-2016/17 завершилась в воскресенье матчами 30-го тура. Победителем первенства стал московский "Спартак" (69 очков), гарантировавший себе золото еще 7 мая, второе место занял ЦСКА (62), третье - санкт- петербургский "Зенит" (61). "Спартак" мог повторить свой рекорд 1999 года по количеству очков, набранных за 30 туров чемпионата России, однако в последнем матче в Туле потерпел поражение от "Арсенала" (0:3).

"Спартак" выиграл чемпионат России в 10-й раз. Ранее это удавалось красно-белым в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Кроме того, московский клуб 12 раз побеждал в чемпионате СССР. На правах чемпиона России "Спартак" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18.

"Зенит" снова третий

Победитель предыдущего чемпионата России ЦСКА, в заключительном туре разгромивший махачкалинский "Анжи" (4:0), занял второе место в седьмой раз в истории, до этого армейцы брали серебро чемпионата России в 1998, 2002, 2004, 2008, 2010 и 2015 годах. Благодаря тому, что красно-синим удалось финишировать на второй позиции, они выступят в Лиге чемпионов - 2017/18, где стартуют с третьего квалификационного раунда. Участие в Лиге чемпионов - это не только престижно со спортивной точки зрения, но и выгодно в финансовом плане: так, в сезоне-2016/17 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил каждому клубу, выступавшему на групповом этапе турнира, не менее 12,7 млн евро. В сезоне-2017/18 выплаты со стороны УЕФА будут не меньшими.

"Зенит" пропустит Лигу чемпионов во второй раз подряд, третьим в чемпионате России санкт-петербургский клуб был и в прошлом году. Таким образом, он сыграет в Лиге Европы, где начнет путь с третьего квалификационного раунда.

И "Спартак", и ЦСКА, и "Зенит" в сезоне-2016/17 играли под руководством новых тренеров. Если для болельщиков "Спартака" итальянец Массимо Каррера стал кумиром, а белорус Виктор Гончаренко, в декабре сменивший Леонида Слуцкого, проиграл с ЦСКА лишь один матч, то возглавляющий "Зенит" румын Мирча Луческу не справился с поставленными задачами и, как ранее писали различные СМИ, может покинуть санкт-петербургский клуб. Луческу по ходу сезона регулярно выступал с агрессивной риторикой, в частности, критикуя арбитров и руководство российского футбола. После матча с "Краснодаром" (1:0, 17 мая) 71-летний тренер даже оскорбил журналиста на пресс-конференции, не став отвечать на вопрос о нападающем Александре Кокорине.

После выездного матча 30-го тура с "Локомотивом", который "Зенит" выиграл со счетом 2:0, Луческу сообщил, что решение о его будущем будет принято в июне. "Если кто-то не знает, то у меня еще целый год действует контракт. В следующем месяце команда снова соберется, всем надо все обдумать. Тогда и будет приниматься решение", - сказал он.

"Оренбург" не пустил "Ростов" в Европу

Также в третий квалификационный раунд Лиги Европы пробился "Краснодар", который занял в чемпионате России четвертое место (49 очков). Еврокубковый вояж краснодарского клуба вполне мог сорваться, но "Ростов", у которого перед 30-м туром было на очко больше, неожиданно уступил "Оренбургу" (0:2). Ростовский клуб, прошлой осенью достойно выступавший в Лиге чемпионов (третье место в группе), с 48 очками в итоге оказался шестым - его за счет большего количества побед в чемпионате обогнал имеющий столько же баллов "Терек", в заключительном туре в Самаре обыгравший "Крылья Советов" (3:1). Этот матч был для "Терека" последним под руководством Рашида Рахимова, со следующего сезона грозненскую команду будет тренировать Олег Кононов.

Московский "Локомотив" как обладатель Кубка России начнет выступления в Лиге Европы - 2017/18 с группового этапа. В чемпионате России же красно-зеленые заняли восьмое место. В 30-м туре они, уступив "Зениту", позволили выйти на седьмую строчку "Уфе".

Казанский "Рубин", летом 2016 года потративший на покупку игроков несколько десятков миллионов евро, а также подписавший контракт с известным испанским тренером Хави Грасией, стал одним из главных разочарований чемпионата России, закончив турнир лишь на девятой позиции.

Самара осталась без РФПЛ

Покинули РФПЛ "Томь" (14 очков) и "Крылья Советов" (28 очков), занявшие 16-е и 15-е места соответственно. Томский клуб ранее вылетал из высшего дивизиона в 2012 и 2014 годах, а самарский - только в 2014-м. Их в РФПЛ сезона-2017/18 заменят московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области. Теперь из городов, где пройдут матчи чемпионата мира - 2018, не имеют команд в РФПЛ больше половины: помимо Самары, это Саранск, чья "Мордовия" вылетела из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), Волгоград ("Ротор- Волгоград" играет в ПФЛ), Сочи ("Сочи" выступает в ПФЛ), Калининград ("Балтика" - участник ФНЛ), Нижний Новгород ("Олимпиец" играет в ПФЛ).

Тульский "Арсенал" набрал столько же очков, сколько и "Крылья", но побед в чемпионате одержал больше, потому и оказался не на 15-й, а на 14-й строчке. В стыковых матчах за право выступления в элите "Арсенал" сыграет с красноярским "Енисеем". Другую стыковую пару составили "Оренбург", ставший в чемпионате высшего дивизиона 13-м, и "СКА-Хабаровск". Стыковые матчи пройдут 25 и 28 мая, первые игры для команд из РФПЛ будут выездными.

Бомбардир Смолов, рекорды Игнашевича и Медведева

Во второй раз подряд лучшим бомбардиром РФПЛ стал нападающий "Краснодара" Федор Смолов, забивший 18 мячей (три из них в последнем туре) в 22 матчах. В чемпионате сезона-2015/16 он забил 20 голов в 29 играх. Смолов - четвертый футболист после Олега Веретенникова, Романа Павлюченко и Веллитона, который стал лучшим бомбардиром российского первенства дважды кряду. 27-летний нападающий 26 мая отправится со сборной России в Австрию, где команда будет готовиться к стартующему в июне Кубку конфедераций.

В сезоне-2016/17 были установлены важные рекорды чемпионата России. Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич стал футболистом, сыгравшим наибольшее количество матчей чемпионата России, теперь их в его активе 464, у прежнего рекордсмена - бывшего полузащитника "Асмарала", ЦСКА, "Москвы", "Рубина" и "Зенита" Сергея Семака - 457. Было превзойдено и достижение бывшего вратаря московского "Локомотива" Руслана Нигматуллина по количеству минут без пропущенных мячей. В 2000 году Нигматуллин не пропускал 939 минут, а "сухая" серия голкипера "Ростова" Никиты Медведева в чемпионате России - 2016/17, длившаяся с декабря по май, составила 989 минут (в расчет берется только основное время матчей).

"Спартак" был близок к тому, чтобы установить рекорд по средней посещаемости домашних матчей чемпионата России за сезон, в среднем игры на "Открытие-Арене" собирали по 32 760 человек. Рекорд же принадлежит владикавказской "Алании", чьи матчи в чемпионате России 1995 года, проходившие на Республиканском стадионе, посещали в среднем 35 046 зрителей. Самым же посещаемым матчем чемпионата России сезона-2016/17 стал поединок "Спартака" и ЦСКА, состоявший 29 октября, тогда на трибунах, согласно официальным данным, присутствовало 44 884 человека. Как в интервью ТАСС заявил владелец "Спартака" Леонид Федун, клуб рассчитывает, что в следующем сезоне средняя посещаемость его домашних матчей выйдет на уровень "Алании"-1995.

Средняя посещаемость всего чемпионата России - 2016/17 составила 11 415 человек. Это на 369 зрителей больше, чем в прошлом сезоне, на 1264 больше, чем позапрошлом, но на 84 меньше, чем в сезоне-2013/14.

Руководство лиги считает, что чемпионат России прогрессирует

На протяжении сезона беспощадно критиковались судьи, а некоторые из них даже были отстранены от работы в РФПЛ. В середине сезона изменения произошли в руководстве департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС), его возглавил Андрей Будогосский, сменив Валентина Иванова.

Несмотря на обилие критики в адрес арбитров, президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что в чемпионате России нет серьезных проблем с судейством. "Что касается судейства, то беспокойство у команд по этому поводу есть каждый год. Но я не считаю, что это проблема, потому что у нас есть много квалифицированных арбитров", - сказал он журналистам после матча "Локомотив" - "Зенит".

Глава РФПЛ выразил удовлетворение тем, как прошел чемпионат. "Мне кажется, что с точки зрения спортивной составляющей и конкуренции чемпионат с каждым годом становится интереснее", - отметил он.

"Вы видели, что до последнего тура точно не было известно, кто покидает турнир напрямую, а кто попадает в стыки, - сказал Прядкин. - Также только сегодня решилось, кто станет второй командой, которая сыграет в Лиге чемпионов. В целом нам все очень понравилось, потому что турнир выдался очень напряженным, это третья-четвертая такая концовка, когда команды борются до последнего. Например, вы знаете, что "Оренбург", по сути, не дал "Ростову" попасть в еврокубки, куда в итоге пробился "Краснодар".

Итоговое положение команд в чемпионате России - 2016/17: 1-е место - "Спартак" (69 очков), 2 - ЦСКА (62), 3 - "Зенит" (61), 4 - "Краснодар" (49), 5 - "Терек" (48), 6 - "Ростов" (48), 7 - "Уфа" (43), 8 - "Локомотив" (42), 9 - "Рубин" (38), 10 - "Амкар" (35), 11 - "Урал" (30), 12 - "Анжи" (30), 13 - "Оренбург" (30), 14 - "Арсенал" (28), 15 - "Крылья Советов" (28), 16 - "Томь" (14).

Чемпионат России сезона-2017/18 ориентировочно начнется в середине июля.