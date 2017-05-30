Беттмэн: НХЛ не изменила своего решения по участию игроков лиги в ОИ-2018

Беттмэн: НХЛ не изменила своего решения по участию игроков лиги в ОИ-2018Спорт 30 мая, 2:48
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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не изменило своего решения касательно участия игроков лиги в Олимпиаде 2018 года, перерыва на Игры в НХЛ не будет. Об этом заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн, слово которого приводит Sportsnet.
В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 может быть принято в июне, когда пройдет драфт НХЛ. При этом IIHF посоветовала федерациям включать в расширенный состав на Игры представителей НХЛ.
"Мы не против Олимпиады, мы против нарушения хода сезона. Решение было окончательным", - сказал Беттмэн.
Также он прокомментировал намерение российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина принять участие в Олимпиаде независимо от решения лиги. "Мы ожидаем, что ни один из наших игроков не поедет на Игры", - сказал комиссионер НХЛ.
Игроки НХЛ выступали на ОИ с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.