"Химки" обеспечили себе участие в баскетбольной Евролиге-2017/18

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" в гостях победили петербургский "Зенит" со счетом 90:84 в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ по баскетболу.

В составе победителей самым результативным игроком стал Алексей Швед, который набрал 28 очков. В составе "Зенита" больше всех очков набрал Кайл Лэндри (15).

Счет в серии до трех побед стал 3-2 в пользу подмосковного клуба.

"Зенит" занял третье место в Единой лиге ВТБ сезона-2016/17, так как закончил регулярный чемпионат лиги на втором месте - выше, чем участник другого полуфинала "Локомотив-Кубань", ставший четвертым.

Благодаря выходу в финал "Химки" обеспечили себе участие в Евролиге в следующем сезоне.

В финале Единой лиги ВТБ "Химки" сыграют с московским ЦСКА.