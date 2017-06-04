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"Химки" обеспечили себе участие в баскетбольной Евролиге-2017/18

Спорт
4 июня, 18:42 дата обновления: 4 июня, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Подмосковный клуб сыграет в главном еврокубковом турнире благодаря победе над "Зенитом" в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

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"Химки" - "Зенит"

"Химки" - "Зенит"

© ФК "Зенит"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" в гостях победили петербургский "Зенит" со счетом 90:84 в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ по баскетболу.

В составе победителей самым результативным игроком стал Алексей Швед, который набрал 28 очков. В составе "Зенита" больше всех очков набрал Кайл Лэндри (15).

Счет в серии до трех побед стал 3-2 в пользу подмосковного клуба.

"Зенит" занял третье место в Единой лиге ВТБ сезона-2016/17, так как закончил регулярный чемпионат лиги на втором месте - выше, чем участник другого полуфинала "Локомотив-Кубань", ставший четвертым.

Благодаря выходу в финал "Химки" обеспечили себе участие в Евролиге в следующем сезоне.

В финале Единой лиги ВТБ "Химки" сыграют с московским ЦСКА.

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