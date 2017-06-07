Источник: Измайлов останется вице-президентом ФК "Спартак"

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МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов сохранит за собой должность вице-президента футбольного клуба. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Измайлов был назначен заместителем председателя совета директоров "Спартака" в понедельник.
"Измайлов останется вице-президентом "Спартака", однако часть его обязанностей будет возложена на коммерческого директора клуба Александра Атаманенко и директора по безопасности Евгения Мележикова", - сказал источник.
"Спартак" победил в чемпионате России сезона-2016/17, завоевав золото национального первенства впервые с 2001 года.