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Источник: Измайлов останется вице-президентом ФК "Спартак"

Спорт
7 июня, 16:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Наиль Измайлов был назначен заместителем председателя совета директоров "Спартака" в понедельник

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Наиль Измайлов

Наиль Измайлов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов сохранит за собой должность вице-президента футбольного клуба. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Измайлов был назначен заместителем председателя совета директоров "Спартака" в понедельник.

"Измайлов останется вице-президентом "Спартака", однако часть его обязанностей будет возложена на коммерческого директора клуба Александра Атаманенко и директора по безопасности Евгения Мележикова", - сказал источник.

"Спартак" победил в чемпионате России сезона-2016/17, завоевав золото национального первенства впервые с 2001 года.

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