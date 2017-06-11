Матч сборной России с португальцами на Кубке конфедераций покажет Первый канал

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МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Встречу открытия Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии будет транслировать телеканал "Матч ТВ", следующую игру хозяев турнира - с португальцами - покажет Первый канал. Об этом ТАСС сообщил источник в одном из телеканалов.
Международная федерация футбола (ФИФА) в воскресенье объявила о подписании соглашения с Первым каналом, ВГТРК и "Матч ТВ" на трансляции встреч Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В матче-открытии турнира в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии, встреча хозяев турнира с португальцам состоится 21 июня.
"Первый канал и "Матч ТВ" будут по очереди осуществлять трансляции матчей. Первую встречу покажет "Матч ТВ", игру России с Португалией будет транслировать Первый канал", - сообщил источник.
По данным источника ТАСС, российские телеканалы заплатят за показ турнира $3,5 млн.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. В турнире примут участие сборные России, Новой Зеландии, Мексики, Португалии, Чили, Австралии, Камеруна и Германии.