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Матч сборной России с португальцами на Кубке конфедераций покажет Первый канал

Спорт
11 июня, 15:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Встречу открытия Россия - Новая Зеландия будет транслировать "Матч ТВ"

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Игрок сборной Португалии Нани и вратарь сборной России Игорь Акинфеев

Игрок сборной Португалии Нани и вратарь сборной России Игорь Акинфеев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Встречу открытия Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии будет транслировать телеканал "Матч ТВ", следующую игру хозяев турнира - с португальцами - покажет Первый канал. Об этом ТАСС сообщил источник в одном из телеканалов.

Международная федерация футбола (ФИФА) в воскресенье объявила о подписании соглашения с Первым каналом, ВГТРК и "Матч ТВ" на трансляции встреч Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В матче-открытии турнира в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии, встреча хозяев турнира с португальцам состоится 21 июня.

"Первый канал и "Матч ТВ" будут по очереди осуществлять трансляции матчей. Первую встречу покажет "Матч ТВ", игру России с Португалией будет транслировать Первый канал", - сообщил источник.

По данным источника ТАСС, российские телеканалы заплатят за показ турнира $3,5 млн.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. В турнире примут участие сборные России, Новой Зеландии, Мексики, Португалии, Чили, Австралии, Камеруна и Германии.

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