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Национальный план борьбы с допингом планируется утвердить до начала июля

Спорт
15 июня, 10:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

По словам министра спорта Павла Колобкова, документ был предварительно согласован со всеми заинтересованными министерствами, а также регионами

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Министр спорта Павел Колобков

Министр спорта Павел Колобков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Национальный план борьбы с допингом в российском спорте будет утвержден правительством РФ до начала июля. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков на заседании коллегии ведомства и Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

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"По сути, национальный план борьбы с допингом был предварительно согласован всеми заинтересованными министерствами, был направлен в регионы и также согласован ими, - сказал Колобков. - Думаю, этот документ до начала июля будет утвержден распоряжением правительства РФ. Документ достаточно сложный, для его реализации необходимо предпринять ряд изменений, внести коррективы в ряд нормативных актов".

Национальный план борьбы с допингом был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссией под руководством Виталия Смирнова.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить комплекс мер по реализации национального плана борьбы с допингом в российском спорте до 20 июня 2017 года. Поручение было дано 23 мая в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре.

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